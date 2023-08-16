https://ria.ru/20230816/krym-1890337227.html
Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде
Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 16.08.2023
Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде
В Крыму подготовят новые иски по водной блокаде, их подадут от физических и юридических лиц, пострадавших из-за действий Украины, сообщил глава крымского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:11
2023-08-16T09:11
2023-08-16T09:11
украина
киев
владимир константинов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598533381_0:107:2982:1785_1920x0_80_0_0_e13c733287ec13756d81ecdb74b15cfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В Крыму подготовят новые иски по водной блокаде, их подадут от физических и юридических лиц, пострадавших из-за действий Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма начнет 13 сентября рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова. Сумма претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. "На совещании с руководителями и представителями юридических лиц, включая Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции", "Крымский содовый завод" и завод "Бром", был разъяснен порядок подготовки иска в Арбитражный суд. Для нас важно, что руководители предприятий поддержали нашу инициативу и выразили готовность подготовить собственные иски", - написал Константинов в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, также проводится работа с физическими лицами, чья деятельность замыкается на Министерство курортов и туризма Крыма. "Параллельно ведется сбор и анализ информации для определения суммы ущерба, которая будет отражена в коллективном иске от физических лиц", - подчеркнул глава парламента Крыма.
https://ria.ru/20230801/voda-1887548035.html
https://realty.ria.ru/20230609/vodosnabzhenie-1877161144.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598533381_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2f803e0ed8a6d06aa9c7b21b850bd763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир константинов, в мире
Украина, Киев, Владимир Константинов, В мире
Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде
Константинов: Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В Крыму подготовят новые иски по водной блокаде, их подадут от физических и юридических лиц, пострадавших из-за действий Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма начнет 13 сентября рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова. Сумма претензий к Киеву
- более 152 миллиардов рублей.
Аксенов заявил о готовности Крыма к жизни без воды из Днепра
"На совещании с руководителями и представителями юридических лиц, включая Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции", "Крымский содовый завод" и завод "Бром", был разъяснен порядок подготовки иска в Арбитражный суд. Для нас важно, что руководители предприятий поддержали нашу инициативу и выразили готовность подготовить собственные иски", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, также проводится работа с физическими лицами, чья деятельность замыкается на Министерство курортов и туризма Крыма.
"Параллельно ведется сбор и анализ информации для определения суммы ущерба, которая будет отражена в коллективном иске от физических лиц", - подчеркнул глава парламента Крыма.
Опыт Крыма задействуют для обеспечения водой новых регионов России