https://ria.ru/20230816/krym-1890337227.html

Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде

Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде - РИА Новости, 16.08.2023

Крым подаст новые иски к Украине по водной блокаде

В Крыму подготовят новые иски по водной блокаде, их подадут от физических и юридических лиц, пострадавших из-за действий Украины, сообщил глава крымского... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:11

2023-08-16T09:11

2023-08-16T09:11

украина

киев

владимир константинов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В Крыму подготовят новые иски по водной блокаде, их подадут от физических и юридических лиц, пострадавших из-за действий Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма начнет 13 сентября рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова. Сумма претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. "На совещании с руководителями и представителями юридических лиц, включая Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции", "Крымский содовый завод" и завод "Бром", был разъяснен порядок подготовки иска в Арбитражный суд. Для нас важно, что руководители предприятий поддержали нашу инициативу и выразили готовность подготовить собственные иски", - написал Константинов в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, также проводится работа с физическими лицами, чья деятельность замыкается на Министерство курортов и туризма Крыма. "Параллельно ведется сбор и анализ информации для определения суммы ущерба, которая будет отражена в коллективном иске от физических лиц", - подчеркнул глава парламента Крыма.

https://ria.ru/20230801/voda-1887548035.html

https://realty.ria.ru/20230609/vodosnabzhenie-1877161144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, владимир константинов, в мире