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Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 16.08.2023
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08:39 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/krym-1890334596.html
Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов
Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 16.08.2023
Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов
В различных районах Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы, в связи с чем, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:39
2023-08-16T08:39
республика крым
происшествия
армянск
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. В различных районах Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы, в связи с чем, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 15.00 до17.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Перекоп, городской округ Армянск с 10.00 до 14.00, п. Багерово, Ленинский район с 10.00 до 18.00.Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверяем официальным источникам информации.
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республика крым, происшествия, армянск, олег крючков
Республика Крым, Происшествия, Армянск, Олег Крючков
Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Власти предупредили о возможных звуках взрывов из-за уничтожения боеприпасов

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. В различных районах Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы, в связи с чем, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 15.00 до17.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Перекоп, городской округ Армянск с 10.00 до 14.00, п. Багерово, Ленинский район с 10.00 до 18.00.Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.
Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверяем официальным источникам информации.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Республика КрымПроисшествияАрмянскОлег Крючков
 
 
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