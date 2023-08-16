https://ria.ru/20230816/krym-1890334596.html

Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 16.08.2023

Власти Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

В различных районах Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы, в связи с чем, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:39

2023-08-16T08:39

2023-08-16T08:39

республика крым

происшествия

армянск

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. В различных районах Крыма в среду уничтожат взрывоопасные предметы, в связи с чем, возможно, будут слышны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 15.00 до17.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Перекоп, городской округ Армянск с 10.00 до 14.00, п. Багерово, Ленинский район с 10.00 до 18.00.Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверяем официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230816/plan-1890327319.html

республика крым

армянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, армянск, олег крючков