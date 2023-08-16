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Восемь автоклубов для учреждений культуры появилось в Красноярском крае - РИА Новости, 16.08.2023
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07:42 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/krasnoyarsk-1890330032.html
Восемь автоклубов для учреждений культуры появилось в Красноярском крае
Восемь автоклубов для учреждений культуры появилось в Красноярском крае - РИА Новости, 16.08.2023
Восемь автоклубов для учреждений культуры появилось в Красноярском крае
Восемь автоклубов для учреждений культуры появились и начали работу в Красноярском крае с 2013 года, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T07:42
2023-08-16T07:42
красноярский край
рыбинский район
канский район
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КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Восемь автоклубов для учреждений культуры появились и начали работу в Красноярском крае с 2013 года, сообщила пресс-служба правительства региона. "Это первые поступления автоклубов для учреждений культуры с 2013 года. В январе этого года благодаря краевой программе "Развитие культуры и туризма" три передвижных дома культуры были доставлены в Шушенский, Манский и Рыбинский районы. Автоклубы регулярно выезжают в малые поселки – концертные программы расписаны на месяцы вперед", - говорится в сообщении. Отмечается, что ещё пять автоклубов краю удалось приобрести за федеральные средства благодаря федеральному проекту "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Новые спецавтомобили прибыли этим летом в Каратузский, Ермаковский, Абанский, Уярский и Канский районы Красноярского края. Все автомобили оборудованы мобильной сценой, профессиональным звукорежиссерским пультом, необходимым для концерта световым и звуковым оборудованием.
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РИА Новости
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красноярский край, рыбинский район, канский район
Красноярский край, Рыбинский район, Канский район
Восемь автоклубов для учреждений культуры появилось в Красноярском крае

Восемь автоклубов для учреждений культуры появилось в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Восемь автоклубов для учреждений культуры появились и начали работу в Красноярском крае с 2013 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Это первые поступления автоклубов для учреждений культуры с 2013 года. В январе этого года благодаря краевой программе "Развитие культуры и туризма" три передвижных дома культуры были доставлены в Шушенский, Манский и Рыбинский районы. Автоклубы регулярно выезжают в малые поселки – концертные программы расписаны на месяцы вперед", - говорится в сообщении.
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14 августа, 14:57
Отмечается, что ещё пять автоклубов краю удалось приобрести за федеральные средства благодаря федеральному проекту "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Новые спецавтомобили прибыли этим летом в Каратузский, Ермаковский, Абанский, Уярский и Канский районы Красноярского края. Все автомобили оборудованы мобильной сценой, профессиональным звукорежиссерским пультом, необходимым для концерта световым и звуковым оборудованием.
 
Красноярский крайРыбинский районКанский район
 
 
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