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Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией
Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.08.2023
Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией
Правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:47
2023-08-16T13:47
2023-08-16T13:58
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матеуш моравецкий
гитанас науседа
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией.Трансляция заседания велась на Youtube-канале правительства Литвы.Как отметило в сопроводительном объяснении министерство транспорта Литвы, решение было согласовано с МИД, МВД, минфином и погранслужбой Литвы.По данным министерства, пограничники из двух закрываемых КПП будут направлены на другие пункты, а транспортные потоки - на КПП Мядининкай, где заканчивается ремонт.В качестве причины закрытия были указаны "изменения геополитической ситуации", "угрозы национальной безопасности" и "стремление пресечь контрабанду".Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией. Глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что Литва "точно закроет" некоторые погранпункты на границе с Белоруссией, по его словам, это "всего лишь вопрос времени".В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".
https://ria.ru/20230708/shantazh-1882982080.html
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литва, белоруссия, матеуш моравецкий, гитанас науседа, польша
Литва, Белоруссия, Матеуш Моравецкий, Гитанас Науседа, Польша
Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией
Литва временно закроет два КПП на границе с Белоруссией с 18 августа
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией.
Трансляция заседания велась на Youtube-канале правительства Литвы.
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Как отметило в сопроводительном объяснении министерство транспорта Литвы, решение было согласовано с МИД, МВД, минфином и погранслужбой Литвы.
По данным министерства, пограничники из двух закрываемых КПП будут направлены на другие пункты, а транспортные потоки - на КПП Мядининкай, где заканчивается ремонт.
В качестве причины закрытия были указаны "изменения геополитической ситуации", "угрозы национальной безопасности" и "стремление пресечь контрабанду".
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа
допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей
и Латвией
. Глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что Литва "точно закроет" некоторые погранпункты на границе с Белоруссией, по его словам, это "всего лишь вопрос времени".
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".
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