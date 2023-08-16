https://ria.ru/20230816/kpp-1890392607.html

Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией

Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.08.2023

Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:47

2023-08-16T13:47

2023-08-16T13:58

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белоруссия

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией.Трансляция заседания велась на Youtube-канале правительства Литвы.Как отметило в сопроводительном объяснении министерство транспорта Литвы, решение было согласовано с МИД, МВД, минфином и погранслужбой Литвы.По данным министерства, пограничники из двух закрываемых КПП будут направлены на другие пункты, а транспортные потоки - на КПП Мядининкай, где заканчивается ремонт.В качестве причины закрытия были указаны "изменения геополитической ситуации", "угрозы национальной безопасности" и "стремление пресечь контрабанду".Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией. Глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что Литва "точно закроет" некоторые погранпункты на границе с Белоруссией, по его словам, это "всего лишь вопрос времени".В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".

https://ria.ru/20230708/shantazh-1882982080.html

https://ria.ru/20230809/belorussiya-1889143351.html

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литва, белоруссия, матеуш моравецкий, гитанас науседа, польша