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Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе - РИА Новости, 16.08.2023
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05:25 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/kosovo-1890325397.html
Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе
Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе - РИА Новости, 16.08.2023
Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе
Албанцы с помощью США делают с сербами в Косово и Метохии то же, что киевский режим делал с русскими в Донбассе с 2014 года, заявил РИА Новости генерал-майор... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T05:25
2023-08-16T05:25
в мире
косово
приштина
донбасс
александр вучич
мирослав лайчак
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Албанцы с помощью США делают с сербами в Косово и Метохии то же, что киевский режим делал с русскими в Донбассе с 2014 года, заявил РИА Новости генерал-майор запаса, президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович. "В Югославии сейчас на территории так называемого Косово и Метохии албанцы с помощью США делают то же, что киевский режим с 2014 года делал с русскими на Украине. Но Путин решил защитить русских там, предприняв стратегию превентивного удара и начав специальную военную операцию", - сказал Кастратович на полях Московской конференции по международной безопасности. На севере Косово и Метохии свыше двух месяцев продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы. В июле президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявлял, что нынешние гонения на сербов в Косово и Метохии (КиМ) являются крупнейшими в последние 15 лет.
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в мире, косово, приштина, донбасс, александр вучич, мирослав лайчак, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Донбасс, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Евросоюз
Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе

Генерал: в Косово с сербами делают то же, что Киев с русскими в Донбассе

© AP Photo / Bojan SlavkovicСолдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Албанцы с помощью США делают с сербами в Косово и Метохии то же, что киевский режим делал с русскими в Донбассе с 2014 года, заявил РИА Новости генерал-майор запаса, президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович.
Югославии сейчас на территории так называемого Косово и Метохии албанцы с помощью США делают то же, что киевский режим с 2014 года делал с русскими на Украине. Но Путин решил защитить русских там, предприняв стратегию превентивного удара и начав специальную военную операцию", - сказал Кастратович на полях Московской конференции по международной безопасности.
На севере Косово и Метохии свыше двух месяцев продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
В июле президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявлял, что нынешние гонения на сербов в Косово и Метохии (КиМ) являются крупнейшими в последние 15 лет.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии
3 августа, 23:21
 
В миреКосовоПриштинаДонбассАлександр ВучичМирослав ЛайчакЕвросоюз
 
 
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