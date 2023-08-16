https://ria.ru/20230816/kosovo-1890325397.html

Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе

Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе - РИА Новости, 16.08.2023

Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе

Албанцы с помощью США делают с сербами в Косово и Метохии то же, что киевский режим делал с русскими в Донбассе с 2014 года, заявил РИА Новости генерал-майор... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T05:25

2023-08-16T05:25

2023-08-16T05:25

в мире

косово

приштина

донбасс

александр вучич

мирослав лайчак

евросоюз

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Албанцы с помощью США делают с сербами в Косово и Метохии то же, что киевский режим делал с русскими в Донбассе с 2014 года, заявил РИА Новости генерал-майор запаса, президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович. "В Югославии сейчас на территории так называемого Косово и Метохии албанцы с помощью США делают то же, что киевский режим с 2014 года делал с русскими на Украине. Но Путин решил защитить русских там, предприняв стратегию превентивного удара и начав специальную военную операцию", - сказал Кастратович на полях Московской конференции по международной безопасности. На севере Косово и Метохии свыше двух месяцев продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы. В июле президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявлял, что нынешние гонения на сербов в Косово и Метохии (КиМ) являются крупнейшими в последние 15 лет.

https://ria.ru/20230803/serbiya-1888083153.html

косово

приштина

донбасс

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в мире, косово, приштина, донбасс, александр вучич, мирослав лайчак, евросоюз