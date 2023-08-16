https://ria.ru/20230816/kosmetika-1890323056.html
Средний чек россиян в магазинах косметики за год подскочил вдвое
Средний чек россиян в магазинах косметики за год подскочил вдвое - РИА Новости, 16.08.2023
Средний чек россиян в магазинах косметики за год подскочил вдвое
Средний чек россиян в магазинах косметики по итогам июня-июля составил 6 286 рублей, что более чем вдвое больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:07
2023-08-16T04:07
2023-08-16T04:07
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средний чек россиян в магазинах косметики по итогам июня-июля составил 6 286 рублей, что более чем вдвое больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Сумма покупок в магазинах косметики увеличилась на 120% в первые два месяца лета 2023 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. То есть с 2 853 рублей до 6 286 рублей", - подсчитали аналитики. В парикмахерских и салонах красоты, по данным авторов исследования, наблюдалась та же тенденция. Средний чек увеличился на 68% в июне-июле 2023 года по сравнению с 2022 годом – с 765 рублей до 1 289 рублей. Кроме того, аналитики сообщили, что чаще всего покупали косметику в феврале 2023 года. Так, в последний зимний месяц зафиксировано на 168% больше транзакций, чем в январе, и на 101% - по сравнению с мартом. Показатель объясняется гендерными праздниками, в период которых часто дарят косметические средства или сертификаты. Услугами парикмахерских и салонов красоты, отметили авторы исследования, чаще всего пользовались в мае и июне 2023 года. Так, в эти месяцы количество транзакций было на 2% больше, чем в марте и апреле, и на 36% по сравнению с январем и февралем. "В парикмахерских готовились к выпускным, а салонах красоты – к летнему сезону и периоду отпусков", - объясняют в сервисе такую динамику.
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экономика, общество, россия
Экономика, Общество, Россия
Средний чек россиян в магазинах косметики за год подскочил вдвое
Исследование: средний чек россиян в магазинах косметики за год подскочил вдвое
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средний чек россиян в магазинах косметики по итогам июня-июля составил 6 286 рублей, что более чем вдвое больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Сумма покупок в магазинах косметики увеличилась на 120% в первые два месяца лета 2023 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. То есть с 2 853 рублей до 6 286 рублей", - подсчитали аналитики.
В парикмахерских и салонах красоты, по данным авторов исследования, наблюдалась та же тенденция. Средний чек увеличился на 68% в июне-июле 2023 года по сравнению с 2022 годом – с 765 рублей до 1 289 рублей.
Кроме того, аналитики сообщили, что чаще всего покупали косметику в феврале 2023 года. Так, в последний зимний месяц зафиксировано на 168% больше транзакций, чем в январе, и на 101% - по сравнению с мартом. Показатель объясняется гендерными праздниками, в период которых часто дарят косметические средства или сертификаты.
Услугами парикмахерских и салонов красоты, отметили авторы исследования, чаще всего пользовались в мае и июне 2023 года. Так, в эти месяцы количество транзакций было на 2% больше, чем в марте и апреле, и на 36% по сравнению с январем и февралем. "В парикмахерских готовились к выпускным, а салонах красоты – к летнему сезону и периоду отпусков", - объясняют в сервисе такую динамику.
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