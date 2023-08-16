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Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России - РИА Новости, 16.08.2023
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01:04 16.08.2023 (обновлено: 01:24 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/koreya-1890317583.html
Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России
Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России - РИА Новости, 16.08.2023
Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил свой "боевой привет" правительству, армии и народу России, вставшим на защиту своей страны, об этом говорится в поздравительной... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T01:04
2023-08-16T01:24
в мире
россия
ким чен ын
владимир путин
красная армия (ркка)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил свой "боевой привет" правительству, армии и народу России, вставшим на защиту своей страны, об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, ее текст опубликовала главная северокорейская газета "Нодон синмун".Как отметил Ким Чен Ын, россияне "встали на историческое дело защиты суверенитета, безопасности и мира страны, построения сильной России". Он пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе.По словам северокорейского лидера, что солдаты и офицеры Красной армии, принявшие участие в разгроме японского милитаризма, внесли большой вклад в освобождение народа Кореи и других стран мира, чем заложили славные традиции корейско-российской дружбы. "Военнослужащие Красной армии — дорогие сыновья и дочери российского народа — вслед за разгромом угрожавшего человечеству фашизма с высоким чувством долга в отношении дела интернационализма отважно поднялись на священную войну против японского милитаризма и одержали очередную блестящую победу, чем внесли огромный вклад в великое дело национального освобождения народов мира", - говорится в телеграмме.Ким Чен Ын напомнил о том, что бойцы Красной Армии вместе с Корейской народно-освободительной армией пролили свою кровь за освобождение полуострова. Их героический дух самоотверженности будет передаваться из поколения в поколение вместе с историей корейско-российской дружбы, отметил он.В телеграмме говорится также, что "сплоченность и боевое братство, завязавшееся между армиями и народами двух стран в суровые дни противостояния общему врагу" являются славной традицией корейско-российских отношений и в полной мере демонстрируют непобедимость и мощь "и в нынешние дни, когда идет борьба за сокрушение свирепого произвола и господства империалистов". "Твердо убежден в том, что дружба и сплоченность между Кореей и Россией, заложенные предыдущими поколениями руководителей и проверенные историей, будут и далее передаваться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи в рамках стратегических отношений на столетия вперед. И на пути для достижения общих целей и великих дел наши страны всегда будут проявлять солидарность и мощно поддерживать друг друга, неизменно одерживая победы", - заключил Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20230815/voiny-1890290770.html
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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, красная армия (ркка)
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Красная армия (РККА)
Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России

Ким Чен Ын передал "боевой привет" народу и армии РФ, вставшим на защиту страны

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил свой "боевой привет" правительству, армии и народу России, вставшим на защиту своей страны, об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, ее текст опубликовала главная северокорейская газета "Нодон синмун".
Как отметил Ким Чен Ын, россияне "встали на историческое дело защиты суверенитета, безопасности и мира страны, построения сильной России". Он пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе.
Ким Чен Ын отправил венок в память о советских воинах, участвовавших в освобождении Кореи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Вчера, 19:28
По словам северокорейского лидера, что солдаты и офицеры Красной армии, принявшие участие в разгроме японского милитаризма, внесли большой вклад в освобождение народа Кореи и других стран мира, чем заложили славные традиции корейско-российской дружбы.
"Военнослужащие Красной армии — дорогие сыновья и дочери российского народа — вслед за разгромом угрожавшего человечеству фашизма с высоким чувством долга в отношении дела интернационализма отважно поднялись на священную войну против японского милитаризма и одержали очередную блестящую победу, чем внесли огромный вклад в великое дело национального освобождения народов мира", - говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын напомнил о том, что бойцы Красной Армии вместе с Корейской народно-освободительной армией пролили свою кровь за освобождение полуострова. Их героический дух самоотверженности будет передаваться из поколения в поколение вместе с историей корейско-российской дружбы, отметил он.
В телеграмме говорится также, что "сплоченность и боевое братство, завязавшееся между армиями и народами двух стран в суровые дни противостояния общему врагу" являются славной традицией корейско-российских отношений и в полной мере демонстрируют непобедимость и мощь "и в нынешние дни, когда идет борьба за сокрушение свирепого произвола и господства империалистов".
"Твердо убежден в том, что дружба и сплоченность между Кореей и Россией, заложенные предыдущими поколениями руководителей и проверенные историей, будут и далее передаваться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи в рамках стратегических отношений на столетия вперед. И на пути для достижения общих целей и великих дел наши страны всегда будут проявлять солидарность и мощно поддерживать друг друга, неизменно одерживая победы", - заключил Ким Чен Ын.
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Вчера, 17:16
 
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