https://ria.ru/20230816/korabl-1890328822.html

СМИ: Южная Корея отправят корабль на международные гуманитарные учения США

СМИ: Южная Корея отправят корабль на международные гуманитарные учения США - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ: Южная Корея отправят корабль на международные гуманитарные учения США

Южнокорейские ВМС отправят десантный корабль и 180 человек персонала на международные гуманитарные учения под руководством США в Индо-Тихоокеанском регионе в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T07:15

2023-08-16T07:15

2023-08-16T07:15

в мире

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СЕУЛ, 16 авг - РИА Новости. Южнокорейские ВМС отправят десантный корабль и 180 человек персонала на международные гуманитарные учения под руководством США в Индо-Тихоокеанском регионе в период с 21 августа по 16 сентября, чтобы укрепить сотрудничество с со странами-участницами как в гуманитарной, так и в военной сфере, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что Южная Корея направит десантный корабль "Чхонванбон" и 180 человек личного состава, включая морскую пехоту, на учения Pacific Partnership 2023, которые начались 9 августа и продлятся до 21 ноября. Они проводятся Тихоокеанским флотом США с участием Австралии, Великобритании, Японии и Новой Зеландии, Южной Кореи. Южнокорейский контингент присоединится к той части учений, что пройдет на Филиппинах и в Малайзии с 21 августа по 16 сентября. Учения были запущены в 2004 году в рамках усилий по преодолению ущерба от цунами в Южной и Юго-Восточной Азии. Как сообщили в ВМС, с 2007 года Южная Корея направляет на учения в основном медицинский персонал. Но в этом году будет отправлен именно военный корабль, а также инженерный персонал и гражданские эксперты в целях усиления возможностей реагирования на стихийные бедствия и оказания гуманитарной помощи. "Это хорошая возможность улучшить возможности по оказанию гуманитарной помощи и реагированию на стихийные бедствия в сотрудничестве с многонациональными силами, а также укрепить военное сотрудничество со странами-участницами", - говорится в заявлении южнокорейских ВМС. Сообщается, что с 21 по 31 августа южнокорейский персонал примет участие в учениях на Филиппинах, где окажет помощь в строительстве местной школы и поучаствует в учениях по лечению и транспортировке пациентов, реагированию на инфекционные заболевания животных. Позже в Малайзии, с 5 по 16 сентября, южнокорейский контингент также присоединится к проекту по ремонту местной школы, проведет учения по созданию полевого госпиталя, лечению раненых, реагированию на стихийные бедствия.

https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html

https://ria.ru/20230815/gru-1890235349.html

южная корея

сша

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в мире, южная корея, сша, филиппины