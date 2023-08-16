https://ria.ru/20230816/kontrakty-1890426011.html

Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023"

Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023" - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023"

Министерством обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны с предприятиями ОПК и вручены предприятиям госконтракты на... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:42

2023-08-16T15:42

2023-08-16T15:42

министерство обороны рф (минобороны рф)

форум "армия — 2023"

анатолий гуляев

россия

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Министерством обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны с предприятиями ОПК и вручены предприятиям госконтракты на сумму более 400 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. "Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", - сказал Гуляев. Он уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия — 2023", анатолий гуляев, россия