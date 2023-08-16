https://ria.ru/20230816/kontrakty-1890426011.html
Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023"
Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023" - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023"
Министерством обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны с предприятиями ОПК и вручены предприятиям госконтракты на... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:42
2023-08-16T15:42
2023-08-16T15:42
министерство обороны рф (минобороны рф)
форум "армия — 2023"
анатолий гуляев
россия
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Министерством обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны с предприятиями ОПК и вручены предприятиям госконтракты на сумму более 400 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. "Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", - сказал Гуляев. Он уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения.
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия — 2023", анатолий гуляев, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Форум "Армия — 2023", Анатолий Гуляев, Россия
Минобороны назвало сумму контрактов, заключенных на "Армии-2023"
МО подписало и вручило контрактов более чем на 400 миллиардов рублей на "Армии"
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Министерством обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны с предприятиями ОПК и вручены предприятиям госконтракты на сумму более 400 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
"Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", - сказал Гуляев.
Он уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения.
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