https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890430456.html
Минобороны подписало контракт на поставку комплексов связи
Минобороны подписало контракт на поставку комплексов связи - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны подписало контракт на поставку комплексов связи
Минобороны России заключило контракт с компанией "Протей Спецтехника" на изготовление и поставку портативных многофункциональных комплексов связи. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:59
2023-08-16T15:59
2023-08-16T15:59
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны России заключило контракт с компанией "Протей Спецтехника" на изготовление и поставку портативных многофункциональных комплексов связи. Соответствующий контракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев гендиректору "Протей Спецтехника" Максиму Кабанову на форуме "Армия-2023". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890429965.html
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безопасность, космос - риа наука, кубинка, россия, анатолий гуляев, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Космос - РИА Наука, Кубинка, Россия, Анатолий Гуляев, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Минобороны подписало контракт на поставку комплексов связи
МО подписало контракт с "Протей Спецтехника" на поставку комплексов связи