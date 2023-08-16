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Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет - РИА Новости, 16.08.2023
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15:55 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890429965.html
Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет
Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет
Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:55
2023-08-16T15:55
безопасность
кубинка
космос - риа наука
россия
борис обносов
анатолий гуляев
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
патриот
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет. "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет", - сказал диктор на церемонии подписания. Подписи под документом поставили генеральный директор КТРВ Борис Обносов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев. Также Минобороны заключило с "Ярославским судозаводом" контракт на строительство и поставку морских буксиров проекта 23470, а с "Сокольской судоверфью" - на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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безопасность, кубинка, космос - риа наука, россия, борис обносов, анатолий гуляев, тактическое ракетное вооружение (корпорация), патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Космос - РИА Наука, Россия, Борис Обносов, Анатолий Гуляев, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Патриот, Форум "Армия — 2023"
Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

МО и КТРВ заключили контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет.
«
"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет", - сказал диктор на церемонии подписания.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет
15:50
Подписи под документом поставили генеральный директор КТРВ Борис Обносов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.
Также Минобороны заключило с "Ярославским судозаводом" контракт на строительство и поставку морских буксиров проекта 23470, а с "Сокольской судоверфью" - на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Колесная самоходная гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц
15:49
 
БезопасностьКубинкаКосмос - РИА НаукаРоссияБорис ОбносовАнатолий ГуляевТактическое ракетное вооружение (корпорация)ПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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