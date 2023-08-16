https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890429965.html

Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет

Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:55

2023-08-16T15:55

2023-08-16T15:55

безопасность

кубинка

космос - риа наука

россия

борис обносов

анатолий гуляев

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

патриот

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) заключили на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет. "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет", - сказал диктор на церемонии подписания. Подписи под документом поставили генеральный директор КТРВ Борис Обносов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев. Также Минобороны заключило с "Ярославским судозаводом" контракт на строительство и поставку морских буксиров проекта 23470, а с "Сокольской судоверфью" - на поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890428293.html

https://ria.ru/20230816/malva-1890428111.html

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безопасность, кубинка, космос - риа наука, россия, борис обносов, анатолий гуляев, тактическое ракетное вооружение (корпорация), патриот, форум "армия — 2023"