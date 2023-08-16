https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890428293.html

Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет

Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет

Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:50

2023-08-16T15:50

2023-08-16T15:50

безопасность

космос - риа наука

кубинка

россия

анатолий гуляев

патриот

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840921576_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_28a8257a443ccdc96e648dfb10fd5419.jpg

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет. Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023". В прошлом году на форуме Минобороны РФ подписало с предприятием контракт на изготовление и поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". Ракеты 9М317М входят в состав зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны России. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230816/postavki-1890426392.html

https://ria.ru/20230816/armiya-1890425828.html

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, космос - риа наука, кубинка, россия, анатолий гуляев, патриот, форум "армия — 2023"