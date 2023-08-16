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Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет - РИА Новости, 16.08.2023
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15:50 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890428293.html
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет
Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:50
2023-08-16T15:50
безопасность
космос - риа наука
кубинка
россия
анатолий гуляев
патриот
форум "армия — 2023"
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет. Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023". В прошлом году на форуме Минобороны РФ подписало с предприятием контракт на изготовление и поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". Ракеты 9М317М входят в состав зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны России. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230816/postavki-1890426392.html
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безопасность, космос - риа наука, кубинка, россия, анатолий гуляев, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Космос - РИА Наука, Кубинка, Россия, Анатолий Гуляев, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет

Минобороны заключило контракт с НПП на поставку зенитных управляемых ракет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет.
Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку полевых подвижных комплексов
15:44
В прошлом году на форуме Минобороны РФ подписало с предприятием контракт на изготовление и поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". Ракеты 9М317М входят в состав зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны России. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Посетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д
15:41
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаКубинкаРоссияАнатолий ГуляевПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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