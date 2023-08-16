https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890428293.html
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет
Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:50
2023-08-16T15:50
2023-08-16T15:50
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет. Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023". В прошлом году на форуме Минобороны РФ подписало с предприятием контракт на изготовление и поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". Ракеты 9М317М входят в состав зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны России. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230816/postavki-1890426392.html
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безопасность, космос - риа наука, кубинка, россия, анатолий гуляев, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Космос - РИА Наука, Кубинка, Россия, Анатолий Гуляев, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Минобороны заключило контракт на поставку зенитных управляемых ракет
Минобороны заключило контракт с НПП на поставку зенитных управляемых ракет