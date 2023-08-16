Минобороны заключило контракт на поставку ЗРК "Тор-М2"
Минобороны России заключило контракт с заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2"
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде. Архивное фото
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны России заключило контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2".
Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев директору завода Фанилю Зиятдинову на полях форума "Армия-2023".
"Тор" (по кодификации НАТО - Gauntlet) - ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе объединенных в рой.
За время эксплуатации комплекс был трижды модернизирован: до уровня "Тор-М1" в 1991 г., "Тор-М2У" - в 2009 г., "Тор-М2" - в 2016 г. Начиная с "Тор-М2У" комплексы способны поражать цели, двигаясь на скорости до 40 км/ч вместе с защищаемыми силами на марше или в подвижных видах боя, не ограничивая их маневра.
ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". В боекомплекте последней модификации - "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 км, причем радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс").