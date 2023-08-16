https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890424281.html

Минобороны заключило контракт на поставку ЗРК "Тор-М2"

Минобороны заключило контракт на поставку ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны заключило контракт на поставку ЗРК "Тор-М2"

Минобороны России заключило контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2". РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:36

2023-08-16T15:36

2023-08-16T15:36

безопасность

космос - риа наука

кубинка

россия

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нато

концерн пво "алмаз-антей"

патриот

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны России заключило контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2". Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев директору завода Фанилю Зиятдинову на полях форума "Армия-2023". "Тор" (по кодификации НАТО - Gauntlet) - ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе объединенных в рой. За время эксплуатации комплекс был трижды модернизирован: до уровня "Тор-М1" в 1991 г., "Тор-М2У" - в 2009 г., "Тор-М2" - в 2016 г. Начиная с "Тор-М2У" комплексы способны поражать цели, двигаясь на скорости до 40 км/ч вместе с защищаемыми силами на марше или в подвижных видах боя, не ограничивая их маневра. ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". В боекомплекте последней модификации - "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 км, причем радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890299857.html

https://ria.ru/20230816/tayvan-1890345537.html

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безопасность, космос - риа наука, кубинка, россия, анатолий гуляев, нато, концерн пво "алмаз-антей", патриот, форум "армия — 2023"