https://ria.ru/20230816/kokain-1890432058.html

В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны

В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны - РИА Новости, 16.08.2023

В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны

Служба береговой охраны Мексики обнаружила почти три тонны кокаина и 150 литров горючего у берегов штатов Герреро и Кинтрана-Роо. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:02

2023-08-16T16:02

2023-08-16T16:02

в мире

мексика

герреро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734274303_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_4ef8469a1745402ac24fad345fe511af.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба береговой охраны Мексики обнаружила почти три тонны кокаина и 150 литров горючего у берегов штатов Герреро и Кинтрана-Роо. "За последние дни сотрудники береговой службы изъяли во время трех разных операций более 2,8 тысячи килограммов предполагаемого кокаина, около 150 литров топлива и лодку... у берегов Герреро и Кинтана-Роо", - говорится в заявлении службы. По данным ведомства, во время операций сотрудники службы обнаружили наркотики, упакованные в плотные мешки, и топливо на небольших суднах в море и на побережье. Сотрудники также арестовали трех предполагаемых нарушителей закона, связанных с продажей кокаина.

https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html

мексика

герреро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, герреро