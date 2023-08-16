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В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны - РИА Новости, 16.08.2023
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16:02 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/kokain-1890432058.html
В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны
В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны - РИА Новости, 16.08.2023
В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны
Служба береговой охраны Мексики обнаружила почти три тонны кокаина и 150 литров горючего у берегов штатов Герреро и Кинтрана-Роо. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:02
2023-08-16T16:02
в мире
мексика
герреро
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба береговой охраны Мексики обнаружила почти три тонны кокаина и 150 литров горючего у берегов штатов Герреро и Кинтрана-Роо. "За последние дни сотрудники береговой службы изъяли во время трех разных операций более 2,8 тысячи килограммов предполагаемого кокаина, около 150 литров топлива и лодку... у берегов Герреро и Кинтана-Роо", - говорится в заявлении службы. По данным ведомства, во время операций сотрудники службы обнаружили наркотики, упакованные в плотные мешки, и топливо на небольших суднах в море и на побережье. Сотрудники также арестовали трех предполагаемых нарушителей закона, связанных с продажей кокаина.
https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html
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в мире, мексика, герреро
В мире, Мексика, Герреро
В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны

Береговая охрана Мексики обнаружила почти три тонны кокаина у берегов страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике
Бухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Бухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба береговой охраны Мексики обнаружила почти три тонны кокаина и 150 литров горючего у берегов штатов Герреро и Кинтрана-Роо.
«
"За последние дни сотрудники береговой службы изъяли во время трех разных операций более 2,8 тысячи килограммов предполагаемого кокаина, около 150 литров топлива и лодку... у берегов Герреро и Кинтана-Роо", - говорится в заявлении службы.
По данным ведомства, во время операций сотрудники службы обнаружили наркотики, упакованные в плотные мешки, и топливо на небольших суднах в море и на побережье. Сотрудники также арестовали трех предполагаемых нарушителей закона, связанных с продажей кокаина.
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