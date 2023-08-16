https://ria.ru/20230816/kity-1890379590.html

Турфирма попросила проверить действия депутата, гонявшегося за китами

Турфирма попросила проверить действия депутата, гонявшегося за китами - РИА Новости, 16.08.2023

Турфирма попросила проверить действия депутата, гонявшегося за китами

Генеральный директор туроператора "Центр путешествий ДВ" Бахт Мавланов попросил Дальневосточное региональное управление Роспотребнадзора проверить действия... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:00

2023-08-16T13:00

2023-08-16T13:15

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

хабаровский край

шантарские острова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Генеральный директор туроператора "Центр путешествий ДВ" Бахт Мавланов попросил Дальневосточное региональное управление Роспотребнадзора проверить действия районного депутата, преследовавшего краснокнижных гренландских китов на моторном катере в бухте Врангеля, сообщает РСТ."14 августа человек, представившийся как депутат района им. Полины Осипенко Хабаровского края Максим Кочергин, управляя катером, совершил умышленный проезд через группу краснокнижных гренландских китов, – говорится в заявлении директора турфирмы, которая входит в Российский союз туриндустрии (РСТ). – Управляя катером в пределах акватории бухты у мыса Врангеля, депутат совершал действия, которые могли привести к травмам и гибели китов: преследование на высокой скорости, опасное маневрирование".Также, по словам Мавланова, депутат систематически пересекал маршрут движения морских млекопитающих, опасно сокращал допустимую дистанцию, на большой скорости въезжал в скопление китов и совершал другие действия, в результате которых животные могли получить увечья, выброситься на берег или погибнуть.В документе отмечается, что все попытки связаться с катером, которым управлял депутат, были проигнорированы. Инцидент произошел на глазах туристов и ученых, которые в это время работали в бухте. "Прошу провести проверку по вышеуказанным фактам и привлечь к ответственности Кочергина", – говорится в письме.Мавланов уточнил, что только в Роспотребнадзор туристы написали 15 жалоб, есть также заявления в прокуратуру, в администрацию Хабаровского края. "Это – не первый случай. К сожалению, 7 августа мы нашли мертвого кита. Для всей популяции это настоящая трагедия", – добавил он.Как пояснил Мавланов, бухта Врангеля – место концентрации такого редкого вида китов, как гренландский, и это единственная локация, где туристы могут поплавать вместе с китами."Туристы на безмоторных сапбордах, а киты – вокруг. Мы проводим четкий инструктаж, рассказываем, как правильно себя вести на воде, не мешать животным. Более того, у нас все это прописано в договорах с туристами. В бухте бывает не менее 20 китов, а иногда собирается до сотни", – рассказал он. По его словам, гренландских китов осталось очень мало в мире, это вымирающий вид."Наша компания сознательно ограничила число туристов. Желающих приехать много, можно было бы за сезон, который длится три месяца, принимать и пару тысяч, но мы в прошлом году приняли 500, а в этом сократили турпоток до 400. Часть своей прибыли отдаем на поддержку ученых, которые приезжают сюда изучать китов", – сказал Мавланов.По словам главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, Шантарские острова, где находится бухта Врангеля – уникальное туристическое направление мирового уровня. Оно очень важно для развития приключенческого туризма в России.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

https://ria.ru/20230219/kity-1852508245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, хабаровский край, шантарские острова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст), киты