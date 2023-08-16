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Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая - РИА Новости, 16.08.2023
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23:01 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/kitay-1890510132.html
Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая
Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая - РИА Новости, 16.08.2023
Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая
Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:01
2023-08-16T23:01
в мире
китай
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россия
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет возможность опереться на многолетний опыт США и России. Выступая на брифинге для СМИ, Коттон заявил, что Китай в состоянии создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются обеими крупнейшими ядерными державами. &quot;Все из них&quot;, - ответил он на вопрос, какие китайские ядерные системы в наибольшей степени тревожат Пентагон."Мы этим занимаемся 70 лет, а они думают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок... Они могут, например, разработать большинство систем, которые разрабатываются", - добавил генерал.
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в мире, китай, сша, министерство обороны сша, россия
В мире, Китай, США, Министерство обороны США, Россия
Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая

Пентагон: Китай может создать ядерные системы, опираясь на опыт США и России

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет возможность опереться на многолетний опыт США и России.
Выступая на брифинге для СМИ, Коттон заявил, что Китай в состоянии создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются обеими крупнейшими ядерными державами.
«

"Все из них", - ответил он на вопрос, какие китайские ядерные системы в наибольшей степени тревожат Пентагон.

«
"Мы этим занимаемся 70 лет, а они думают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок... Они могут, например, разработать большинство систем, которые разрабатываются", - добавил генерал.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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