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Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая
Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая - РИА Новости, 16.08.2023
Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая
Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:01
2023-08-16T23:01
2023-08-16T23:01
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет возможность опереться на многолетний опыт США и России. Выступая на брифинге для СМИ, Коттон заявил, что Китай в состоянии создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются обеими крупнейшими ядерными державами. "Все из них", - ответил он на вопрос, какие китайские ядерные системы в наибольшей степени тревожат Пентагон."Мы этим занимаемся 70 лет, а они думают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок... Они могут, например, разработать большинство систем, которые разрабатываются", - добавил генерал.
https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, министерство обороны сша, россия
В мире, Китай, США, Министерство обороны США, Россия
Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая
Пентагон: Китай может создать ядерные системы, опираясь на опыт США и России