https://ria.ru/20230816/kitay-1890510132.html

Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая

Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая - РИА Новости, 16.08.2023

Пентагон заявил, что США беспокоят военно-ядерные разработки Китая

Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T23:01

2023-08-16T23:01

2023-08-16T23:01

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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Глава стратегического командования Пентагона Энтони Коттон заявил, что американцев беспокоят все военно-ядерные разработки Китая, поскольку тот имеет возможность опереться на многолетний опыт США и России. Выступая на брифинге для СМИ, Коттон заявил, что Китай в состоянии создать большую часть систем, которые разрабатываются или модернизируются обеими крупнейшими ядерными державами. "Все из них", - ответил он на вопрос, какие китайские ядерные системы в наибольшей степени тревожат Пентагон."Мы этим занимаемся 70 лет, а они думают, что могут начать с чистого листа и взять лучшие из наработок... Они могут, например, разработать большинство систем, которые разрабатываются", - добавил генерал.

https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, министерство обороны сша, россия