https://ria.ru/20230816/kherson-1890377846.html

СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме

СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме - РИА Новости, 16.08.2023

СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании в Киевской области жителя подконтрольного украинским властям города Херсона по... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:42

2023-08-16T12:42

2023-08-16T12:42

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании в Киевской области жителя подконтрольного украинским властям города Херсона по подозрению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Военная контрразведка службы безопасности и ГБР (государственное бюро расследований – ред.) задержали в Киевской области коллаборанта, который пытался вступить в подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных. Злоумышленником оказался житель Херсона", - говорится в сообщении ведомства. По данным службы безопасности, задержанный, находясь в рядах ВСУ, якобы должен был собирать информацию о местах базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочном количестве личного состава, который проходит обучение на полигонах. Как утверждает СБУ, мужчину задержали на этапе оформления на военную службу. Задержанному предъявили обвинение по статье "коллаборационная деятельность", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230530/presledovaniya-1874954349.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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