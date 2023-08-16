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СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/kherson-1890377846.html
СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме
СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме - РИА Новости, 16.08.2023
СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании в Киевской области жителя подконтрольного украинским властям города Херсона по... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:42
2023-08-16T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
херсонская область
киевская область
служба безопасности украины
россия
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании в Киевской области жителя подконтрольного украинским властям города Херсона по подозрению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Военная контрразведка службы безопасности и ГБР (государственное бюро расследований – ред.) задержали в Киевской области коллаборанта, который пытался вступить в подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных. Злоумышленником оказался житель Херсона", - говорится в сообщении ведомства. По данным службы безопасности, задержанный, находясь в рядах ВСУ, якобы должен был собирать информацию о местах базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочном количестве личного состава, который проходит обучение на полигонах. Как утверждает СБУ, мужчину задержали на этапе оформления на военную службу. Задержанному предъявили обвинение по статье "коллаборационная деятельность", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230530/presledovaniya-1874954349.html
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СБУ обвинила жителя Херсона в коллаборационизме

СБУ задержала под Киевом жителя Херсона по подозрению в коллаборационизме

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о задержании в Киевской области жителя подконтрольного украинским властям города Херсона по подозрению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Военная контрразведка службы безопасности и ГБР (государственное бюро расследований – ред.) задержали в Киевской области коллаборанта, который пытался вступить в подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных. Злоумышленником оказался житель Херсона", - говорится в сообщении ведомства. По данным службы безопасности, задержанный, находясь в рядах ВСУ, якобы должен был собирать информацию о местах базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочном количестве личного состава, который проходит обучение на полигонах. Как утверждает СБУ, мужчину задержали на этапе оформления на военную службу.
Задержанному предъявили обвинение по статье "коллаборационная деятельность", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
Табличка на здании СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонХерсонская областьКиевская областьСлужба безопасности УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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