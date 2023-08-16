https://ria.ru/20230816/khasan-1890322656.html

В Китае почтили память погибших в боях на озере Хасан советских воинов

В Китае почтили память погибших в боях на озере Хасан советских воинов - РИА Новости, 16.08.2023

В Китае почтили память погибших в боях на озере Хасан советских воинов

Память военнослужащих Красной Армии из Приморья, погибших во время боев на озере Хасан, почтили в китайской провинции Цзилинь, сообщает региональное... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:46

2023-08-16T03:46

2023-08-16T03:46

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Память военнослужащих Красной Армии из Приморья, погибших во время боев на озере Хасан, почтили в китайской провинции Цзилинь, сообщает региональное правительство. "В китайской провинции Цзилинь почтили память советских воинов, павших во время боев на озере Хасан. В торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу принял участие руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков", - говорится в сообщении. Братская могила советских воинов сейчас расположена на территории местного мемориального музея. Изначально останки военнослужащих Красной Армии нашли пограничные войска Народно-освободительной армии Китая в 2004 году при инженерно-строительных работах. Они были собраны и перезахоронены неподалеку. По данным властей Приморья, точное количество найденных останков не установлено. Там же обнаружены оружие, саперные лопатки, обувь, фляги, шлемы, противогаз, ложки и полуистлевший военный билет неизвестного. В 2006 году на средства одного из местных предпринимателей часть останков советских воинов перезахоронили, на братской могиле поставили надгробный памятник. С 2006 года Музей истории инцидента у высоты Чжангуфэн был переименован в мемориальный музей. В 2013 году тела советских воинов были перезахоронены в братской могиле на территории музея. Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля - 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, 1112 или 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно, — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2500).

https://ria.ru/20230815/kndr-1890115797.html

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в мире, хасан, китай, цзилинь, красная армия (ркка), россия