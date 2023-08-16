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Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун" - РИА Новости, 16.08.2023
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17:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/khanun-1890456214.html
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун" - РИА Новости, 16.08.2023
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
происшествия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи пострадавшим из-за тайфуна "Ханун" и продолжать следить за ситуацией в связи с еще одним надвигающимся тайфуном. Ранее сообщалось, что в шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в регионе в связи с тайфуном "Ханун", который совокупно с полярным фронтом принес в Приморье ливни. "Работа по мониторингу паводковой обстановки и ликвидации последствий в подтопленных районах продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС России", - доложил Путину Куренков. На вопрос президента, нужна ли дополнительная помощь ведомствам, глава МЧС ответил, что помощь нужна Приморскому краю. "Пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором. Им понадобится", - пояснил он. "Тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях и делать нужно как можно быстрее", - поручил Путин. Глава МЧС сообщил президенту о приближении следующего тайфуна в те же районы, что и в 2022 году после дальневосточного форума. "Он заходит на те же районы. Мы уже занимаемся предупреждением. Чуть полегче, чем в прошлом году, но работа ведется", - сказал Куренков. Путин дал распоряжение не расслабляться и мониторить ситуацию. По информации ГУ МЧС края, к утру 15 августа число затопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае составляло 2945, также был затоплен 3221 приусадебный участок. Без дорожного сообщения оставались 26 населенных пунктов. В пунктах временного размещения находились 326 человек, в том числе 74 ребенка. Во вторник был введен режим ЧС регионального уровня.
https://ria.ru/20230815/delo-1890124634.html
https://ria.ru/20230816/primore-1890330148.html
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происшествия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"

Путин поручил оформить все документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи пострадавшим из-за тайфуна "Ханун" и продолжать следить за ситуацией в связи с еще одним надвигающимся тайфуном.
Ранее сообщалось, что в шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в регионе в связи с тайфуном "Ханун", который совокупно с полярным фронтом принес в Приморье ливни.
"Работа по мониторингу паводковой обстановки и ликвидации последствий в подтопленных районах продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС России", - доложил Путину Куренков.
На вопрос президента, нужна ли дополнительная помощь ведомствам, глава МЧС ответил, что помощь нужна Приморскому краю. "Пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором. Им понадобится", - пояснил он. "Тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях и делать нужно как можно быстрее", - поручил Путин.
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Глава МЧС сообщил президенту о приближении следующего тайфуна в те же районы, что и в 2022 году после дальневосточного форума. "Он заходит на те же районы. Мы уже занимаемся предупреждением. Чуть полегче, чем в прошлом году, но работа ведется", - сказал Куренков. Путин дал распоряжение не расслабляться и мониторить ситуацию.
По информации ГУ МЧС края, к утру 15 августа число затопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае составляло 2945, также был затоплен 3221 приусадебный участок. Без дорожного сообщения оставались 26 населенных пунктов. В пунктах временного размещения находились 326 человек, в том числе 74 ребенка. Во вторник был введен режим ЧС регионального уровня.
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ПроисшествияПриморский крайОлег КожемякоВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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