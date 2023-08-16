https://ria.ru/20230816/khanun-1890456214.html
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун" - РИА Новости, 16.08.2023
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
2023-08-16T17:45
происшествия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи пострадавшим из-за тайфуна "Ханун" и продолжать следить за ситуацией в связи с еще одним надвигающимся тайфуном. Ранее сообщалось, что в шести муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в регионе в связи с тайфуном "Ханун", который совокупно с полярным фронтом принес в Приморье ливни. "Работа по мониторингу паводковой обстановки и ликвидации последствий в подтопленных районах продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС России", - доложил Путину Куренков. На вопрос президента, нужна ли дополнительная помощь ведомствам, глава МЧС ответил, что помощь нужна Приморскому краю. "Пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором. Им понадобится", - пояснил он. "Тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях и делать нужно как можно быстрее", - поручил Путин. Глава МЧС сообщил президенту о приближении следующего тайфуна в те же районы, что и в 2022 году после дальневосточного форума. "Он заходит на те же районы. Мы уже занимаемся предупреждением. Чуть полегче, чем в прошлом году, но работа ведется", - сказал Куренков. Путин дал распоряжение не расслабляться и мониторить ситуацию. По информации ГУ МЧС края, к утру 15 августа число затопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае составляло 2945, также был затоплен 3221 приусадебный участок. Без дорожного сообщения оставались 26 населенных пунктов. В пунктах временного размещения находились 326 человек, в том числе 74 ребенка. Во вторник был введен режим ЧС регионального уровня.
https://ria.ru/20230815/delo-1890124634.html
https://ria.ru/20230816/primore-1890330148.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"
Путин поручил оформить все документы для помощи пострадавшим от тайфуна "Ханун"
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вместе с главой Приморья Олегом Кожемяко оформить все необходимые документы для помощи пострадавшим из-за тайфуна "Ханун" и продолжать следить за ситуацией в связи с еще одним надвигающимся тайфуном.
Ранее сообщалось, что в шести муниципалитетах Приморского края
действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в регионе в связи с тайфуном "Ханун", который совокупно с полярным фронтом принес в Приморье ливни.
"Работа по мониторингу паводковой обстановки и ликвидации последствий в подтопленных районах продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС России", - доложил Путину Куренков.
На вопрос президента, нужна ли дополнительная помощь ведомствам, глава МЧС ответил, что помощь нужна Приморскому краю. "Пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором. Им понадобится", - пояснил он. "Тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите всё, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях и делать нужно как можно быстрее", - поручил Путин.
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Глава МЧС сообщил президенту о приближении следующего тайфуна в те же районы, что и в 2022 году после дальневосточного форума. "Он заходит на те же районы. Мы уже занимаемся предупреждением. Чуть полегче, чем в прошлом году, но работа ведется", - сказал Куренков. Путин дал распоряжение не расслабляться и мониторить ситуацию.
По информации ГУ МЧС края, к утру 15 августа число затопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае составляло 2945, также был затоплен 3221 приусадебный участок. Без дорожного сообщения оставались 26 населенных пунктов. В пунктах временного размещения находились 326 человек, в том числе 74 ребенка. Во вторник был введен режим ЧС регионального уровня.
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