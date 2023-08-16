https://ria.ru/20230816/karty-1890325086.html

Россияне за рубежом в 2023 году чаще всего платили картами UnionPay в ОАЭ

Россияне за рубежом в 2023 году чаще всего платили картами UnionPay в ОАЭ - РИА Новости, 16.08.2023

Россияне за рубежом в 2023 году чаще всего платили картами UnionPay в ОАЭ

Россияне за рубежом в этом году чаще всего использовали карты китайской платежной системы UnionPay, которую сейчас выдают несколько отечественных банков, в ОАЭ... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T05:12

2023-08-16T05:12

2023-08-16T10:41

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россияне за рубежом в этом году чаще всего использовали карты китайской платежной системы UnionPay, которую сейчас выдают несколько отечественных банков, в ОАЭ и Таиланде, при этом наибольшее количество средств - всего более 10 миллиардов рублей - было потрачено в Италии, говорится в исследовании Россельхозбанка для РИА Новости. "Чаще всего россияне за рубежом использовали карты UnionPay в ОАЭ (30,3% операций), Таиланде (15%), Турции (14,7%), Италии (8,5%) и Испании (2,5%). Однако наибольшее количество средств россияне потратили в Италии (более 10 миллиардов рублей), ОАЭ (9,5 миллиарда рублей) и Турции (3 миллиарда рублей)", - выяснили аналитики, изучив операции по картам банка с начала года. Основными категориями расходов за рубежом были выдача наличных, покупка одежды, а также оплата аренды. Карты платежной системы UnionPay пользуются популярностью не только за рубежом, но и в России, отмечают аналитики. "Большая часть транзакций (более 80%) была произведена именно на территории нашей страны в таких категориях расходов, как выдача наличных, оплата в супермаркетах, специализированных продовольственных магазинах, аптеках и на АЗС", - добавляют в РСХБ. Аналитики отмечают, что в 2023 году сумма транзакций, совершенных по картам UnionPay внутри России, на 42% превысила сумму транзакций по картам этой же платежной системы за рубежом, доля зарубежных транзакций составила в 2021 году 0,6%, в 2022 году - 11%, а в этом году она достигла 18%.

https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html

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экономика, технологии, оаэ, турция, италия, россельхозбанк, новости - туризм