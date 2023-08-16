https://ria.ru/20230816/kadry-1890422256.html

СБУ опубликовала новые кадры атаки на Крымский мост морскими беспилотниками

СБУ опубликовала новые кадры атаки на Крымский мост морскими беспилотниками - РИА Новости, 16.08.2023

СБУ опубликовала новые кадры атаки на Крымский мост морскими беспилотниками

Служба безопасности Украины опубликовала в среду новые кадры атаки на Крымский мост морскими беспилотниками, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:31

2023-08-16T15:31

2023-08-16T15:31

специальная военная операция на украине

крымский мост

служба безопасности украины

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россия

чп на крымском мосту

теракт на крымском мосту

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала в среду новые кадры атаки на Крымский мост морскими беспилотниками, сообщают украинские СМИ. Ранее в среду видео атаки на Крымский мост опубликовал канал CNN. Глава СБУ Василий Малюк заявил ранее в среду, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу видео нападения. При этом в материале CNN использованы и кадры июльского нападения с камер с моста. Каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объясняет. Как пишут агентство УНИАН и издание "Страна", видео опубликовано Службой безопасности Украины. На нем есть пометка "СБУ". Однако на официальных ресурсах спецслужбы в Telegram, Facebook* и YouTube видео пока не появилось. "На видео видно, что железнодорожная ветка моста также была атакована. Но она не получила сильных повреждений. Примечательно, что опубликованные украинской спецслужбой видео снято камерами наблюдения на мосту", - пишет "Страна". При этом опубликованы кадры с камер с моста, каким образом они оказались в распоряжении СБУ, не поясняется. Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230816/most-1890382723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, служба безопасности украины, украина, россия, чп на крымском мосту, теракт на крымском мосту