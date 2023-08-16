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Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой - РИА Новости, 16.08.2023
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23:50 16.08.2023 (обновлено: 23:55 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/kaddafi-1890512911.html
Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой
Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой - РИА Новости, 16.08.2023
Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что "позволить убить" бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:50
2023-08-16T23:55
ливия
в мире
италия
лукка
муаммар каддафи
антонио таяни
халифа хафтар
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РИМ, 16 авг — РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что "позволить убить" бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой. &quot;Было большой ошибкой позволить убить Каддафи. Он, может, и не был образцом демократии, но с его концом возникла нестабильность во всей Северной Африке&quot;, — заявил Таяни, выступая на публичном мероприятии в тосканском городе Лукка.По его словам, благодаря договоренностям с Каддафи Италии удалось остановить миграционные потоки, а ситуация была гораздо более стабильной. &quot;Он был точно лучше, чем те, кто пришли после него. После него пришел терроризм, &quot;Братья-мусульмане&quot;*, — отметил Таяни, видео с выступлением которого опубликовало агентство Vista. Высказывание министра о Ливии вызвало аплодисменты в зале.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет на ее территории происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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ливия, в мире, италия, лукка, муаммар каддафи, антонио таяни, халифа хафтар, оон, братья-мусульмане
Ливия, В мире, Италия, Лукка, Муаммар Каддафи, Антонио Таяни, Халифа Хафтар, ООН, Братья-мусульмане
Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой

Глава МИД Италии: позволить убить Каддафи было ошибкой, за ним пришел терроризм

© AP Photo / Sergei GritsЛивийский лидер Муаммар Каддафи
Ливийский лидер Муаммар Каддафи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Ливийский лидер Муаммар Каддафи. Архивное фото
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РИМ, 16 авг — РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что "позволить убить" бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой.
«

"Было большой ошибкой позволить убить Каддафи. Он, может, и не был образцом демократии, но с его концом возникла нестабильность во всей Северной Африке", — заявил Таяни, выступая на публичном мероприятии в тосканском городе Лукка.

По его словам, благодаря договоренностям с Каддафи Италии удалось остановить миграционные потоки, а ситуация была гораздо более стабильной.
«

"Он был точно лучше, чем те, кто пришли после него. После него пришел терроризм, "Братья-мусульмане"*, — отметил Таяни, видео с выступлением которого опубликовало агентство Vista. Высказывание министра о Ливии вызвало аплодисменты в зале.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет на ее территории происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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ЛивияВ миреИталияЛуккаМуаммар КаддафиАнтонио ТаяниХалифа ХафтарООНБратья-мусульмане
 
 
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