https://ria.ru/20230816/kaddafi-1890512911.html

Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой

Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой - РИА Новости, 16.08.2023

Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что "позволить убить" бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T23:50

2023-08-16T23:50

2023-08-16T23:55

ливия

в мире

италия

лукка

муаммар каддафи

антонио таяни

халифа хафтар

оон

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РИМ, 16 авг — РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что "позволить убить" бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой. "Было большой ошибкой позволить убить Каддафи. Он, может, и не был образцом демократии, но с его концом возникла нестабильность во всей Северной Африке", — заявил Таяни, выступая на публичном мероприятии в тосканском городе Лукка.По его словам, благодаря договоренностям с Каддафи Италии удалось остановить миграционные потоки, а ситуация была гораздо более стабильной. "Он был точно лучше, чем те, кто пришли после него. После него пришел терроризм, "Братья-мусульмане"*, — отметил Таяни, видео с выступлением которого опубликовало агентство Vista. Высказывание министра о Ливии вызвало аплодисменты в зале.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет на ее территории происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230627/evropa-1880232608.html

ливия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливия, в мире, италия, лукка, муаммар каддафи, антонио таяни, халифа хафтар, оон, братья-мусульмане