Глава МИД Италии заявил, что "позволить убить" Каддафи было ошибкой
Глава МИД Италии: позволить убить Каддафи было ошибкой, за ним пришел терроризм
© AP Photo / Sergei GritsЛивийский лидер Муаммар Каддафи
© AP Photo / Sergei Grits
Ливийский лидер Муаммар Каддафи. Архивное фото
РИМ, 16 авг — РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что "позволить убить" бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой.
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"Было большой ошибкой позволить убить Каддафи. Он, может, и не был образцом демократии, но с его концом возникла нестабильность во всей Северной Африке", — заявил Таяни, выступая на публичном мероприятии в тосканском городе Лукка.
По его словам, благодаря договоренностям с Каддафи Италии удалось остановить миграционные потоки, а ситуация была гораздо более стабильной.
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"Он был точно лучше, чем те, кто пришли после него. После него пришел терроризм, "Братья-мусульмане"*, — отметил Таяни, видео с выступлением которого опубликовало агентство Vista. Высказывание министра о Ливии вызвало аплодисменты в зале.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет на ее территории происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.