https://ria.ru/20230816/jmc-1890383060.html

"Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC

"Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC - РИА Новости, 16.08.2023

"Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC

Калининградский "Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC, на конвейер встали три модели: Carrying, Conquer и Vigus, сообщила... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:07

2023-08-16T13:07

2023-08-16T13:07

экономика

россия

калининград

автотор

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151305/72/1513057222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d9b12234ccc32c6e0654dd45689f54e.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC, на конвейер встали три модели: Carrying, Conquer и Vigus, сообщила российская компания. "Калининградский автопроизводитель "Автотор" приступает к сотрудничеству с китайской компанией JMC в области создания высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей... На конвейере завода стартовало производство одновременно трех моделей бренда: компактный городской коммерческий автомобиль Carrying, универсальный коммерческий автомобиль Conquer, пикап Vigus", - говорится в сообщении. Полная масса первого - 3,5 и 5 тонн, он оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 109 лошадиных сил. Второго - 9,4 тонны (двигатель с турбонаддувом 4-го экологического класса мощностью 156 лошадиных сил). Третьего - 2,8 тонны (дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 128 лошадиных сил). Как уточнили в "Автоторе", по достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу – сварка, окраска, сборка. Также при условии достижения показателей экономической эффективности проекта будет разработан план по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей JMC и обеспечение соответствующих инвестиций. На сегодняшний день в России действует широкая дилерская сеть JMC, в которую входит порядка свыше 25 дилерских центров, подчеркнули в автохолдинге. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.

https://ria.ru/20230815/avtomobili-1890104258.html

https://ria.ru/20230814/avtovaz-1889889171.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, калининград, автотор, авто