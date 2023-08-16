https://ria.ru/20230816/jmc-1890383060.html
"Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC
"Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC - РИА Новости, 16.08.2023
"Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC
Калининградский "Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC, на конвейер встали три модели: Carrying, Conquer и Vigus, сообщила... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:07
2023-08-16T13:07
2023-08-16T13:07
экономика
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калининград
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авто
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC, на конвейер встали три модели: Carrying, Conquer и Vigus, сообщила российская компания. "Калининградский автопроизводитель "Автотор" приступает к сотрудничеству с китайской компанией JMC в области создания высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей... На конвейере завода стартовало производство одновременно трех моделей бренда: компактный городской коммерческий автомобиль Carrying, универсальный коммерческий автомобиль Conquer, пикап Vigus", - говорится в сообщении. Полная масса первого - 3,5 и 5 тонн, он оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 109 лошадиных сил. Второго - 9,4 тонны (двигатель с турбонаддувом 4-го экологического класса мощностью 156 лошадиных сил). Третьего - 2,8 тонны (дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 128 лошадиных сил). Как уточнили в "Автоторе", по достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу – сварка, окраска, сборка. Также при условии достижения показателей экономической эффективности проекта будет разработан план по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей JMC и обеспечение соответствующих инвестиций. На сегодняшний день в России действует широкая дилерская сеть JMC, в которую входит порядка свыше 25 дилерских центров, подчеркнули в автохолдинге. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.
https://ria.ru/20230815/avtomobili-1890104258.html
https://ria.ru/20230814/avtovaz-1889889171.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, калининград, автотор, авто
Экономика, Россия, Калининград, Автотор, Авто
"Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC
На заводе в Калининграде начали производить три модели китайских автомобилей JMC
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC, на конвейер встали три модели: Carrying, Conquer и Vigus, сообщила российская компания.
"Калининградский автопроизводитель "Автотор" приступает к сотрудничеству с китайской компанией JMC в области создания высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей... На конвейере завода стартовало производство одновременно трех моделей бренда: компактный городской коммерческий автомобиль Carrying, универсальный коммерческий автомобиль Conquer, пикап Vigus", - говорится в сообщении.
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Полная масса первого - 3,5 и 5 тонн, он оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 109 лошадиных сил. Второго - 9,4 тонны (двигатель с турбонаддувом 4-го экологического класса мощностью 156 лошадиных сил). Третьего - 2,8 тонны (дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 128 лошадиных сил).
Как уточнили в "Автоторе", по достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу – сварка, окраска, сборка. Также при условии достижения показателей экономической эффективности проекта будет разработан план по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей JMC и обеспечение соответствующих инвестиций.
На сегодняшний день в России
действует широкая дилерская сеть JMC, в которую входит порядка свыше 25 дилерских центров, подчеркнули в автохолдинге.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде
. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW
, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле - китайских машин BAIC и SWM.
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