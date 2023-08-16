https://ria.ru/20230816/italiya-1890452855.html
В Италии показали крабов, наносящих ущерб экономике
В Италии показали крабов, наносящих ущерб экономике - РИА Новости, 16.08.2023
В Италии показали крабов, наносящих ущерб экономике
Президент итальянской области Венето показал журналистам пару голубых крабов, которые наносит крупный экономический ущерб в Адриатическом море. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:32
2023-08-16T17:32
2023-08-16T17:33
венето
италия
адриатическое море
в мире
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РИМ, 16 авг - РИА Новости. Президент итальянской области Венето показал журналистам пару голубых крабов, которые наносит крупный экономический ущерб в Адриатическом море. Лука Дзайя продемонстрировал двух крупных особей – самца и самку, чтобы продемонстрировать опасность распространения этого вида в новой среде обитания. "Он уничтожает все: открывает устрицы, мидии, моллюски, это катастрофа", - сказал президент Венето, держа краба на вытянутых руках. Трансляция пресс-конференции с участие рыбаков велась в соцсетях Дзайи. Ранее правительство Италии выделило почти 3 миллиона евро на осуществление экстренных мер по борьбе с этим прожорливым хищником, вызвавшим панику у местных компаний, занимающимся аквакультурой. Местные рестораны жалуются на дефицит моллюсков, которые становятся добычей краба. Наиболее прозорливые заведения, впрочем, уже осваивают новые блюда из него. По его словам, власти Венето уже с четверга разместят в море 300 сетей для отслеживания и контроля за популяцией краба. В течение 2023 года, отметил губернатор, только в регионе были выловлены 326 тонн нового для Адриатики вида.
https://ria.ru/20230612/ryba-1877656545.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венето, италия, адриатическое море, в мире
Венето, Италия, Адриатическое море, В мире
В Италии показали крабов, наносящих ущерб экономике
Глава области Венето в Италии показал крабов, наносящих ущерб экономике
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Президент итальянской области Венето показал журналистам пару голубых крабов, которые наносит крупный экономический ущерб в Адриатическом море.
Лука Дзайя продемонстрировал двух крупных особей – самца и самку, чтобы продемонстрировать опасность распространения этого вида в новой среде обитания.
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"Он уничтожает все: открывает устрицы, мидии, моллюски, это катастрофа", - сказал президент Венето, держа краба на вытянутых руках. Трансляция пресс-конференции с участие рыбаков велась в соцсетях Дзайи.
Ранее правительство Италии выделило почти 3 миллиона евро на осуществление экстренных мер по борьбе с этим прожорливым хищником, вызвавшим панику у местных компаний, занимающимся аквакультурой. Местные рестораны жалуются на дефицит моллюсков, которые становятся добычей краба. Наиболее прозорливые заведения, впрочем, уже осваивают новые блюда из него.
По его словам, власти Венето уже с четверга разместят в море 300 сетей для отслеживания и контроля за популяцией краба.
В течение 2023 года, отметил губернатор, только в регионе были выловлены 326 тонн нового для Адриатики вида.
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