https://ria.ru/20230816/italiya-1890452855.html

В Италии показали крабов, наносящих ущерб экономике

В Италии показали крабов, наносящих ущерб экономике - РИА Новости, 16.08.2023

В Италии показали крабов, наносящих ущерб экономике

Президент итальянской области Венето показал журналистам пару голубых крабов, которые наносит крупный экономический ущерб в Адриатическом море. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:32

2023-08-16T17:32

2023-08-16T17:33

венето

италия

адриатическое море

в мире

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РИМ, 16 авг - РИА Новости. Президент итальянской области Венето показал журналистам пару голубых крабов, которые наносит крупный экономический ущерб в Адриатическом море. Лука Дзайя продемонстрировал двух крупных особей – самца и самку, чтобы продемонстрировать опасность распространения этого вида в новой среде обитания. "Он уничтожает все: открывает устрицы, мидии, моллюски, это катастрофа", - сказал президент Венето, держа краба на вытянутых руках. Трансляция пресс-конференции с участие рыбаков велась в соцсетях Дзайи. Ранее правительство Италии выделило почти 3 миллиона евро на осуществление экстренных мер по борьбе с этим прожорливым хищником, вызвавшим панику у местных компаний, занимающимся аквакультурой. Местные рестораны жалуются на дефицит моллюсков, которые становятся добычей краба. Наиболее прозорливые заведения, впрочем, уже осваивают новые блюда из него. По его словам, власти Венето уже с четверга разместят в море 300 сетей для отслеживания и контроля за популяцией краба. В течение 2023 года, отметил губернатор, только в регионе были выловлены 326 тонн нового для Адриатики вида.

https://ria.ru/20230612/ryba-1877656545.html

https://ria.ru/20220711/korovka-1801257464.html

венето

италия

адриатическое море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венето, италия, адриатическое море, в мире