https://ria.ru/20230816/ispaniya-1890373258.html
На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар
На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 16.08.2023
На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар
Региональное правительство начало эвакуацию жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе, закрываются дороги, говорится в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:08
2023-08-16T16:08
2023-08-16T16:15
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МАДРИД, 16 авг – РИА Новости. Региональное правительство начало эвакуацию жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе, закрываются дороги, говорится в распространенном в среду пресс-релизе властей. "В качестве меры предосторожности было приказано эвакуировать жителей городов Аррате, Чивисайя, Медиа Монтанья и Ахафона и закрыть дороги TF-24 между Лас Лагунетас и Эль Портильо и TF-523", — говорится в сообщении правительства канарских островов. Власти объявили 2 уровень опасности (от 0 до 3) и активизировали план действий в соответствии со Специальным планом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате лесных пожаров пострадало более 400 гектаров.
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На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар
На острове Тенерифе жителей эвакуируют из-за лесного пожара
МАДРИД, 16 авг – РИА Новости. Региональное правительство начало эвакуацию жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе, закрываются дороги, говорится в распространенном в среду пресс-релизе властей.
"В качестве меры предосторожности было приказано эвакуировать жителей городов Аррате, Чивисайя, Медиа Монтанья и Ахафона и закрыть дороги TF-24 между Лас Лагунетас и Эль Портильо и TF-523", — говорится в сообщении правительства канарских островов.
Власти объявили 2 уровень опасности (от 0 до 3) и активизировали план действий в соответствии со Специальным планом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате лесных пожаров пострадало более 400 гектаров.
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