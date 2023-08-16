https://ria.ru/20230816/ispaniya-1890373258.html

На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар

На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 16.08.2023

На Канарах вновь вспыхнул лесной пожар

Региональное правительство начало эвакуацию жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе, закрываются дороги, говорится в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:08

2023-08-16T16:08

2023-08-16T16:15

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МАДРИД, 16 авг – РИА Новости. Региональное правительство начало эвакуацию жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе, закрываются дороги, говорится в распространенном в среду пресс-релизе властей. "В качестве меры предосторожности было приказано эвакуировать жителей городов Аррате, Чивисайя, Медиа Монтанья и Ахафона и закрыть дороги TF-24 между Лас Лагунетас и Эль Портильо и TF-523", — говорится в сообщении правительства канарских островов. Власти объявили 2 уровень опасности (от 0 до 3) и активизировали план действий в соответствии со Специальным планом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате лесных пожаров пострадало более 400 гектаров.

https://ria.ru/20230810/gavayi-1889233677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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