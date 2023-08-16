https://ria.ru/20230816/irak-1890423225.html

Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас"

Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас" - РИА Новости, 16.08.2023

Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас"

Министерство образования Ирака включило предмет о "преступлениях" бывшей правящей партии "Баас" в учебную программу высшего образования, передает агентство... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:33

2023-08-16T15:33

2023-08-16T15:33

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования Ирака включило предмет о "преступлениях" бывшей правящей партии "Баас" в учебную программу высшего образования, передает агентство Shafaq News со ссылкой письмо ведомства. "Министерство высшего образования и научных исследований приняло решение включить "преступления" запрещенной в Ираке Партии арабского социалистического возрождения "Баас" в учебную программу всех государственных и частных университетов", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, предмет будет преподаваться в течение всего академического года. Для преподавания дисциплины будут назначены специалисты, имеющие ученую степень в юриспруденции, политологии, исламских науках, а также в психологии и социологии. Весной 2003 года войска США и их союзников вторглись в Ирак с целью свержения президента страны Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто. Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных. Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230806/telegram-1888474053.html

https://ria.ru/20230529/irak-1874926693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, россия, сша, саддам хусейн, владимир путин