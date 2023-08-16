Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас"
В программу высшего образования Ирака включили предмет о "преступлениях" "Баас"
© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
© AP Photo / Murad Sezer
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования Ирака включило предмет о "преступлениях" бывшей правящей партии "Баас" в учебную программу высшего образования, передает агентство Shafaq News со ссылкой письмо ведомства.
"Министерство высшего образования и научных исследований приняло решение включить "преступления" запрещенной в Ираке Партии арабского социалистического возрождения "Баас" в учебную программу всех государственных и частных университетов", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал, предмет будет преподаваться в течение всего академического года. Для преподавания дисциплины будут назначены специалисты, имеющие ученую степень в юриспруденции, политологии, исламских науках, а также в психологии и социологии.
Весной 2003 года войска США и их союзников вторглись в Ирак с целью свержения президента страны Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто.
Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных.
Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас".
* Запрещенная в России террористическая организация.