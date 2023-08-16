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Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас" - РИА Новости, 16.08.2023
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15:33 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/irak-1890423225.html
Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас"
Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас" - РИА Новости, 16.08.2023
Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас"
Министерство образования Ирака включило предмет о "преступлениях" бывшей правящей партии "Баас" в учебную программу высшего образования, передает агентство... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:33
2023-08-16T15:33
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования Ирака включило предмет о "преступлениях" бывшей правящей партии "Баас" в учебную программу высшего образования, передает агентство Shafaq News со ссылкой письмо ведомства. "Министерство высшего образования и научных исследований приняло решение включить "преступления" запрещенной в Ираке Партии арабского социалистического возрождения "Баас" в учебную программу всех государственных и частных университетов", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, предмет будет преподаваться в течение всего академического года. Для преподавания дисциплины будут назначены специалисты, имеющие ученую степень в юриспруденции, политологии, исламских науках, а также в психологии и социологии. Весной 2003 года войска США и их союзников вторглись в Ирак с целью свержения президента страны Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто. Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных. Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас".* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, ирак, россия, сша, саддам хусейн, владимир путин
В мире, Ирак, Россия, США, Саддам Хусейн, Владимир Путин
Иракские вузы начнут изучать "преступления" бывшей правящей партии "Баас"

В программу высшего образования Ирака включили предмет о "преступлениях" "Баас"

© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования Ирака включило предмет о "преступлениях" бывшей правящей партии "Баас" в учебную программу высшего образования, передает агентство Shafaq News со ссылкой письмо ведомства.
"Министерство высшего образования и научных исследований приняло решение включить "преступления" запрещенной в Ираке Партии арабского социалистического возрождения "Баас" в учебную программу всех государственных и частных университетов", - говорится в сообщении.
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Как отмечает портал, предмет будет преподаваться в течение всего академического года. Для преподавания дисциплины будут назначены специалисты, имеющие ученую степень в юриспруденции, политологии, исламских науках, а также в психологии и социологии.
Весной 2003 года войска США и их союзников вторглись в Ирак с целью свержения президента страны Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто.
Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных.
Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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