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Первая промышленная ипотека одобрена в Оренбургской области - РИА Новости, 16.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:51 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ipoteka-1890428763.html
Первая промышленная ипотека одобрена в Оренбургской области
Первая промышленная ипотека одобрена в Оренбургской области - РИА Новости, 16.08.2023
Первая промышленная ипотека одобрена в Оренбургской области
Первую в Оренбургской области промышленную ипотеку получит одно из ведущих предприятий региона на развитие производства буровых установок для твердых полезных... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:51
2023-08-16T15:51
оренбургская область
денис паслер
промышленная ипотека
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Первую в Оренбургской области промышленную ипотеку получит одно из ведущих предприятий региона на развитие производства буровых установок для твердых полезных ископаемых, сообщает пресс-служба правительства региона. Банк одобрил заводу кредит в размере 70 миллионов рублей с льготной процентной ставкой. Средства направят на модернизацию трех производственных помещений общей площадью пять тысяч квадратных метров. "Экономическая ситуация в регионе остается стабильной. Объем отгруженной продукции промышленных предприятий Оренбуржья по итогам 2022 года достиг рекордного значения – 1,363 триллиона рублей. Такой результат получен во многом благодаря господдержке. К традиционным и востребованным формам добавляются новые. Финансирование по программе промышленной ипотеки стало возможным после расширения на федеральном уровне направлений кредитования. Сегодня они включают приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию недвижимости для целей развития промпроизводства. Потенциал нового инструмента поддержки реального сектора велик, он будет пользоваться спросом у наших промышленников", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. Промышленную ипотеку в Оренбургской области можно получить в восьми банках: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Совкомбанк, Ак Барс, Промсвязьбанк, банк "ФК Открытие", Альфа-Банк. Сроки кредитования от 5 до 7 лет. Ставка составляет 3% годовых для технологических компаний, 5% – для иных заемщиков. Максимальный размер кредита 500 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе.
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денис паслер, промышленная ипотека
Оренбургская область, Денис Паслер, Промышленная ипотека

Первая промышленная ипотека одобрена в Оренбургской области

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Первую в Оренбургской области промышленную ипотеку получит одно из ведущих предприятий региона на развитие производства буровых установок для твердых полезных ископаемых, сообщает пресс-служба правительства региона.
Банк одобрил заводу кредит в размере 70 миллионов рублей с льготной процентной ставкой. Средства направят на модернизацию трех производственных помещений общей площадью пять тысяч квадратных метров.
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"Экономическая ситуация в регионе остается стабильной. Объем отгруженной продукции промышленных предприятий Оренбуржья по итогам 2022 года достиг рекордного значения – 1,363 триллиона рублей. Такой результат получен во многом благодаря господдержке. К традиционным и востребованным формам добавляются новые. Финансирование по программе промышленной ипотеки стало возможным после расширения на федеральном уровне направлений кредитования. Сегодня они включают приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию недвижимости для целей развития промпроизводства. Потенциал нового инструмента поддержки реального сектора велик, он будет пользоваться спросом у наших промышленников", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера.
Промышленную ипотеку в Оренбургской области можно получить в восьми банках: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Совкомбанк, Ак Барс, Промсвязьбанк, банк "ФК Открытие", Альфа-Банк. Сроки кредитования от 5 до 7 лет. Ставка составляет 3% годовых для технологических компаний, 5% – для иных заемщиков. Максимальный размер кредита 500 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерПромышленная ипотека
 
 
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