https://ria.ru/20230816/google-1890351750.html

Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей

Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей - РИА Новости, 16.08.2023

Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей

Пользователи Google начали получать уведомления с информацией о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалять, чтобы предотвратить... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:42

2023-08-16T10:42

2023-08-16T10:42

в мире

google

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пользователи Google начали получать уведомления с информацией о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалять, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ним, говорится в письме, которое есть у РИА Новости. "Мы хотим обеспечивать конфиденциальность и предотвращать несанкционированный доступ к вашему аккаунту, даже если вы больше не пользуетесь сервисами Google. Поэтому теперь во всех наших продуктах и сервисах допустимый период неактивности аккаунта Google будет составлять два года", - следует из текста сообщения. Часть пользователей получила такие письма в июле. В уведомлении напоминают, что удаление неактивных аккаунтов будет возможно с 1 декабря 2023 года. Перед тем, как удалить такой профиль, на основной и резервный адреса электронной почты направят несколько писем. Только спустя восемь месяцев с отправки уведомлений начнут применять меры. "Из этих правил есть исключения. Например, не удаляются аккаунты Google c каналами YouTube, на которых опубликованы видео или комментарии, аккаунты с подарочными картами с ненулевым балансом или аккаунты, из которых опубликованы приложения в Google Play", - сообщили в компании. Чтобы аккаунт оставался активным, нужно входить в него как минимум раз в два года. После удаления профиля Google пользователь не сможет создать новый с тем же адресом. В мае в блоге Google появилось сообщение о том, что компания начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и предотвращения взломов. Данные учетной записи будут в том числе удалены с площадок рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube и Google Photos, уточняет компания.

https://ria.ru/20230630/google-1881340142.html

https://ria.ru/20230812/roskomnadzor-1889751679.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, google, youtube