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Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей - РИА Новости, 16.08.2023
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10:42 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/google-1890351750.html
Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей
Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей - РИА Новости, 16.08.2023
Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей
Пользователи Google начали получать уведомления с информацией о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалять, чтобы предотвратить... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:42
2023-08-16T10:42
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пользователи Google начали получать уведомления с информацией о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалять, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ним, говорится в письме, которое есть у РИА Новости. "Мы хотим обеспечивать конфиденциальность и предотвращать несанкционированный доступ к вашему аккаунту, даже если вы больше не пользуетесь сервисами Google. Поэтому теперь во всех наших продуктах и сервисах допустимый период неактивности аккаунта Google будет составлять два года", - следует из текста сообщения. Часть пользователей получила такие письма в июле. В уведомлении напоминают, что удаление неактивных аккаунтов будет возможно с 1 декабря 2023 года. Перед тем, как удалить такой профиль, на основной и резервный адреса электронной почты направят несколько писем. Только спустя восемь месяцев с отправки уведомлений начнут применять меры. "Из этих правил есть исключения. Например, не удаляются аккаунты Google c каналами YouTube, на которых опубликованы видео или комментарии, аккаунты с подарочными картами с ненулевым балансом или аккаунты, из которых опубликованы приложения в Google Play", - сообщили в компании. Чтобы аккаунт оставался активным, нужно входить в него как минимум раз в два года. После удаления профиля Google пользователь не сможет создать новый с тем же адресом. В мае в блоге Google появилось сообщение о том, что компания начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и предотвращения взломов. Данные учетной записи будут в том числе удалены с площадок рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube и Google Photos, уточняет компания.
https://ria.ru/20230630/google-1881340142.html
https://ria.ru/20230812/roskomnadzor-1889751679.html
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в мире, google, youtube
В мире, Google, YouTube
Пользователи Google начали получать письма об удалении неактивных профилей

Google рассылает уведомления об удалении профилей, неактивных в течение двух лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пользователи Google начали получать уведомления с информацией о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалять, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ним, говорится в письме, которое есть у РИА Новости.
"Мы хотим обеспечивать конфиденциальность и предотвращать несанкционированный доступ к вашему аккаунту, даже если вы больше не пользуетесь сервисами Google. Поэтому теперь во всех наших продуктах и сервисах допустимый период неактивности аккаунта Google будет составлять два года", - следует из текста сообщения.
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Часть пользователей получила такие письма в июле. В уведомлении напоминают, что удаление неактивных аккаунтов будет возможно с 1 декабря 2023 года. Перед тем, как удалить такой профиль, на основной и резервный адреса электронной почты направят несколько писем. Только спустя восемь месяцев с отправки уведомлений начнут применять меры.
«
"Из этих правил есть исключения. Например, не удаляются аккаунты Google c каналами YouTube, на которых опубликованы видео или комментарии, аккаунты с подарочными картами с ненулевым балансом или аккаунты, из которых опубликованы приложения в Google Play", - сообщили в компании.
Чтобы аккаунт оставался активным, нужно входить в него как минимум раз в два года. После удаления профиля Google пользователь не сможет создать новый с тем же адресом.
В мае в блоге Google появилось сообщение о том, что компания начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и предотвращения взломов. Данные учетной записи будут в том числе удалены с площадок рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube и Google Photos, уточняет компания.
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