https://ria.ru/20230816/giperzvuk-1890346704.html

"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия

"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия - РИА Новости, 16.08.2023

"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия

Размещение Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" на атомных подводных лодках типа "Ясень" обеспокоило США, пишет The Hill. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:26

2023-08-16T10:26

2023-08-16T16:09

россия

алексей рахманов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/39/1497173968_0:129:969:674_1920x0_80_0_0_9acf2ee603938ead2dc643ff4e4d17a8.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Размещение Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" на атомных подводных лодках типа "Ясень" обеспокоило США, пишет The Hill."Добавление настоящих гиперзвуковых ракет, которые движутся со скоростью, в пять или более раз превышающей скорость звука, и способны маневрировать в воздухе, представляет большую угрозу для западных союзников на море", — сообщило издание.В материале отмечается, что США пытаются догнать Россию и Китай в области гиперзвуковых ракет, где Москва и Пекин намного опережают их в развертывании вооружений.Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в интервью РИА Новости, что по решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся.

https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html

https://ria.ru/20230814/yasen-1889866459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей рахманов