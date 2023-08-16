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"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия - РИА Новости, 16.08.2023
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10:26 16.08.2023 (обновлено: 16:09 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/giperzvuk-1890346704.html
"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия
"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия - РИА Новости, 16.08.2023
"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия
Размещение Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" на атомных подводных лодках типа "Ясень" обеспокоило США, пишет The Hill. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:26
2023-08-16T16:09
россия
алексей рахманов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Размещение Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" на атомных подводных лодках типа "Ясень" обеспокоило США, пишет The Hill."Добавление настоящих гиперзвуковых ракет, которые движутся со скоростью, в пять или более раз превышающей скорость звука, и способны маневрировать в воздухе, представляет большую угрозу для западных союзников на море", — сообщило издание.В материале отмечается, что США пытаются догнать Россию и Китай в области гиперзвуковых ракет, где Москва и Пекин намного опережают их в развертывании вооружений.Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в интервью РИА Новости, что по решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся.
https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html
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россия, алексей рахманов
Россия, Алексей Рахманов
"Большая угроза". В США испугались сверхмощного российского оружия

Hill: гиперзвуковые ракеты на атомных подводных лодках угрожают Западу

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Размещение Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" на атомных подводных лодках типа "Ясень" обеспокоило США, пишет The Hill.
"Добавление настоящих гиперзвуковых ракет, которые движутся со скоростью, в пять или более раз превышающей скорость звука, и способны маневрировать в воздухе, представляет большую угрозу для западных союзников на море", — сообщило издание.
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В материале отмечается, что США пытаются догнать Россию и Китай в области гиперзвуковых ракет, где Москва и Пекин намного опережают их в развертывании вооружений.
Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в интервью РИА Новости, что по решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся.
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