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"Не так сильно": Германию озаботили успехи России - РИА Новости, 16.08.2023
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07:08 16.08.2023 (обновлено: 15:22 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/germaniya-1890328333.html
"Не так сильно": Германию озаботили успехи России
"Не так сильно": Германию озаботили успехи России - РИА Новости, 16.08.2023
"Не так сильно": Германию озаботили успехи России
Экономические санкции, введенные странами ЕС и США, нанесли экономике России гораздо меньший вред, чем ожидалось изначально, правительство Германии пристально... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T07:08
2023-08-16T15:22
в мире
германия
россия
сша
владимир путин
евросоюз
мвф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экономические санкции, введенные странами ЕС и США, нанесли экономике России гораздо меньший вред, чем ожидалось изначально, правительство Германии пристально следит за ситуацией, сообщил обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер."Западные санкции ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США. По прогнозам, в наступающем году валовой внутренний продукт России может вернуться на уровень, который был до конфликта на Украине", — констатировал он.Мейер отметил, что еще год назад немецкое рейтинговое агентство Scope прогнозировало, что Россия в течение десяти лет не сможет оправиться от последствий введенных санкций.&quot;Но все выглядит иначе. В конце июля люди обратили внимание на новость: Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики России на текущий год с 0,7 до 1,5 процента. &lt;…&gt; За этим развитием пристально следят в Берлине&quot;, — говорится в материале.Представитель Минэкономики Германии заявила изданию, что правительство ФРГ "целенаправленно разрабатывает санкции", чтобы еще больше повысить их эффективность.По словам эксперта по внешней политике Христианско-демократического союза Германии Родериха Кизеветтера, чьи слова приводятся в статье, санкции работают только в том случае, если они надежно выполняются, однако, по его словам, этого пока не происходит.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, германия, россия, сша, владимир путин, евросоюз, мвф, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Россия, США, Владимир Путин, Евросоюз, МВФ, Санкции в отношении России
"Не так сильно": Германию озаботили успехи России

Tagesspiegel: в Германии пристально следят за успехами экономики России

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экономические санкции, введенные странами ЕС и США, нанесли экономике России гораздо меньший вред, чем ожидалось изначально, правительство Германии пристально следит за ситуацией, сообщил обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.
"Западные санкции ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США. По прогнозам, в наступающем году валовой внутренний продукт России может вернуться на уровень, который был до конфликта на Украине", — констатировал он.
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Мейер отметил, что еще год назад немецкое рейтинговое агентство Scope прогнозировало, что Россия в течение десяти лет не сможет оправиться от последствий введенных санкций.
«

"Но все выглядит иначе. В конце июля люди обратили внимание на новость: Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики России на текущий год с 0,7 до 1,5 процента. <…> За этим развитием пристально следят в Берлине", — говорится в материале.

Представитель Минэкономики Германии заявила изданию, что правительство ФРГ "целенаправленно разрабатывает санкции", чтобы еще больше повысить их эффективность.
По словам эксперта по внешней политике Христианско-демократического союза Германии Родериха Кизеветтера, чьи слова приводятся в статье, санкции работают только в том случае, если они надежно выполняются, однако, по его словам, этого пока не происходит.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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