https://ria.ru/20230816/genichesk-1890509610.html

Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа

Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа - РИА Новости, 16.08.2023

Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа

Власти Краснодарского края передали Геническу оборудование для пожарных, таким образом практически полностью экипировав пожарно-спасательную службу Херсонской... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:46

2023-08-16T22:46

2023-08-16T22:47

краснодарский край

херсонская область

краснодарский край

вениамин кондратьев

андрей алексеенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края передали Геническу оборудование для пожарных, таким образом практически полностью экипировав пожарно-спасательную службу Херсонской области. "Краснодарский край передал Геническу оборудование для пожарных. Партия необходимого для восстановления полноценной работоспособности пожарной охраны превысила 400 наименований… Оборудование и вещи отвез министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков", - сообщили в администрации Кубани.Отмечается, что в поставку вошли напорные рукава разных диаметров, мотопомпы для откачки воды, бензогенераторы, пенообразователи, лестницы и 100 комплектов спецодежды пожарного. Все имущество приобрели по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в рамках помощи жителям Херсонской области, добавил Штриков. "В области организована пожарно-спасательная служба, и благодаря помощи края теперь она практически полностью экипирована", – передает пресс-служба слова председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html

херсонская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , краснодарский край, вениамин кондратьев, андрей алексеенко