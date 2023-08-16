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Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа - РИА Новости, 16.08.2023
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Краснодарский край
 
22:46 16.08.2023 (обновлено: 22:47 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/genichesk-1890509610.html
Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа
Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа - РИА Новости, 16.08.2023
Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа
Власти Краснодарского края передали Геническу оборудование для пожарных, таким образом практически полностью экипировав пожарно-спасательную службу Херсонской... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:46
2023-08-16T22:47
краснодарский край
херсонская область
краснодарский край
вениамин кондратьев
андрей алексеенко
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края передали Геническу оборудование для пожарных, таким образом практически полностью экипировав пожарно-спасательную службу Херсонской области. &quot;Краснодарский край передал Геническу оборудование для пожарных. Партия необходимого для восстановления полноценной работоспособности пожарной охраны превысила 400 наименований… Оборудование и вещи отвез министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков&quot;, - сообщили в администрации Кубани.Отмечается, что в поставку вошли напорные рукава разных диаметров, мотопомпы для откачки воды, бензогенераторы, пенообразователи, лестницы и 100 комплектов спецодежды пожарного. Все имущество приобрели по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в рамках помощи жителям Херсонской области, добавил Штриков. "В области организована пожарно-спасательная служба, и благодаря помощи края теперь она практически полностью экипирована", – передает пресс-служба слова председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.
https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html
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херсонская область , краснодарский край, вениамин кондратьев, андрей алексеенко
Краснодарский край, Херсонская область , Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Андрей Алексеенко

Кубань помогла экипировать пожарно-спасательную службу Геническа

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края передали Геническу оборудование для пожарных, таким образом практически полностью экипировав пожарно-спасательную службу Херсонской области.
«

"Краснодарский край передал Геническу оборудование для пожарных. Партия необходимого для восстановления полноценной работоспособности пожарной охраны превысила 400 наименований… Оборудование и вещи отвез министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков", - сообщили в администрации Кубани.

Отмечается, что в поставку вошли напорные рукава разных диаметров, мотопомпы для откачки воды, бензогенераторы, пенообразователи, лестницы и 100 комплектов спецодежды пожарного.
Все имущество приобрели по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в рамках помощи жителям Херсонской области, добавил Штриков.
«
"В области организована пожарно-спасательная служба, и благодаря помощи края теперь она практически полностью экипирована", – передает пресс-служба слова председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.
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Краснодарский крайХерсонская областьКраснодарский крайВениамин КондратьевАндрей Алексеенко
 
 
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