https://ria.ru/20230816/gavayi-1890325828.html
Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню
Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню - РИА Новости, 16.08.2023
Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню
Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню - погиб 101 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T05:49
2023-08-16T05:49
2023-08-16T05:49
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню - погиб 101 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина. "Число погибших в результате лесных пожаров на Мауи возросло до 101, сообщил CNN губернатор Гавайев Джош Грин", - передал телеканал. Ранее власти округа Мауи сообщало о 99 погибших. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
https://ria.ru/20230815/bayden-1890305039.html
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в мире, гавайи, сша, джо байден
В мире, Гавайи, США, Джо Байден
Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню
CNN: число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101