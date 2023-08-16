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Жительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО старинную гармонику - РИА Новости, 16.08.2023
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14:47 16.08.2023 (обновлено: 14:52 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/garmonika-1890409727.html
Жительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО старинную гармонику
Жительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО старинную гармонику - РИА Новости, 16.08.2023
Жительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО старинную гармонику
Жительница Илишевского района Башкирии Гульнара Исламова отправила землякам, участвующим в спецоперации, хромку, чтобы бойцы могли играть на старинной гармонике РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:47
2023-08-16T14:52
надежные люди
общество
илишевский район
республика башкортостан
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УФА, 16 авг - РИА Новости. Жительница Илишевского района Башкирии Гульнара Исламова отправила землякам, участвующим в спецоперации, хромку, чтобы бойцы могли играть на старинной гармонике и поднимать себе настроение, сообщил глава района Ильдар Мустафин в своём телеграм-канале."Жительница села Рсаево Гульнара Исламова решила подарить бойцам в зоне СВО нечто особенное - свой музыкальный инструмент, хромку. Понимая, что боевые будни бойцов не всегда легкие, решила принести каплю радости и вдохновения в их жизнь. Она знает, что музыка способна согреть душу и поднять настроение, особенно в трудные моменты", - написал Мустафин.Он отметил, что этот музыкальный инструмент станет не только символом поддержки, но и источником вдохновения для бойцов. "Он напомнит им о том, что они не одни, что мы ценим их службу и готовы поддержать в любой момент", - добавил районный мэр. В пресс-службе администрации Илишевского района РИА Новости уточнили, что Исламова подарила бойцам хромку матери. "Это вид гармоники, когда-то на этой хромке играла мама Гульнары Исламовой. Сама она ранее преподавала в местной школе, сейчас заведует клубом. Музыкальный инструмент просили наши земляки, которые сейчас находятся в зоне спецоперации ", - рассказал собеседник. Хромка - русская двухрядная диатоническая ручная гармоника, созданная в начале XX века.
https://ria.ru/20230815/voronezhtsy-1890158571.html
илишевский район
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общество, илишевский район, республика башкортостан
Надежные люди, Общество, Илишевский район, Республика Башкортостан
Жительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО старинную гармонику

Жительница башкирского села отправила землякам в зону СВО старинную гармонику

© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаЖительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО "хромку"
Жительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО хромку - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Telegram-канал главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
Жительница башкирского села отправила бойцам в зону СВО "хромку"
Читать ria.ru в
УФА, 16 авг - РИА Новости. Жительница Илишевского района Башкирии Гульнара Исламова отправила землякам, участвующим в спецоперации, хромку, чтобы бойцы могли играть на старинной гармонике и поднимать себе настроение, сообщил глава района Ильдар Мустафин в своём телеграм-канале.
«
"Жительница села Рсаево Гульнара Исламова решила подарить бойцам в зоне СВО нечто особенное - свой музыкальный инструмент, хромку. Понимая, что боевые будни бойцов не всегда легкие, решила принести каплю радости и вдохновения в их жизнь. Она знает, что музыка способна согреть душу и поднять настроение, особенно в трудные моменты", - написал Мустафин.
Он отметил, что этот музыкальный инструмент станет не только символом поддержки, но и источником вдохновения для бойцов. "Он напомнит им о том, что они не одни, что мы ценим их службу и готовы поддержать в любой момент", - добавил районный мэр.
В пресс-службе администрации Илишевского района РИА Новости уточнили, что Исламова подарила бойцам хромку матери. "Это вид гармоники, когда-то на этой хромке играла мама Гульнары Исламовой. Сама она ранее преподавала в местной школе, сейчас заведует клубом. Музыкальный инструмент просили наши земляки, которые сейчас находятся в зоне спецоперации ", - рассказал собеседник.
Хромка - русская двухрядная диатоническая ручная гармоника, созданная в начале XX века.
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Надежные людиОбществоИлишевский районРеспублика Башкортостан
 
 
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