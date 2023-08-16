https://ria.ru/20230816/gaiti-1890398780.html

Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ

Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ - РИА Новости, 16.08.2023

Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:11

2023-08-16T14:11

2023-08-16T14:11

в мире

гаити

кения

сша

антониу гутерреш

линда томас-гринфилд

жовенель моиз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740305252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4360e50128ac22a1f522d7ac827ff0b.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо генсека в Совбез ООН. "Урегулирование ситуации с безопасностью в Гаити требует ряда принудительных мер со стороны правоохранительных органов, включая активное применение силы полицейскими в ходе операций против сильно вооруженных бандитских группировок", - цитирует агентство письмо Гутерреша. Для решения проблемы безопасности в Гаити, по мнению генсека ООН, необходимо, чтобы международное сообщество направило в страну "полицейский спецназ и подразделения военной поддержки". Отмечается, что генсек ООН приветствовал предложение Кении возглавить международные силы в Гаити, а также новые обещания о поддержке со стороны Багамских островов и Ямайки. "Он (генсек ООН - ред.) призвал больше стран, особенно из Америки, внести свой вклад и "развивать этот новый импульс", - передает агентство. Кроме того, в письме Гутерреш отметил, что нынешняя ситуация в Гаити не располагает к ведению миротворческой деятельности в стране со стороны ООН. По данным Ассошиэйтед Пресс, 1 августа американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США представят в Совбезе ООН резолюцию, разрешающую Кении возглавить многонациональные полицейские силы для борьбы с группировками, и предоставит тысячу офицеров. При этом точные даты отправки контингента названы не были. В октябре 2022 года власти Гаити выступили с призывом об иностранной военной помощи для решения проблем, связанных с топливом и вспышкой холеры в стране. А посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью газете Guardian призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды. Гаити переживает хронический социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. Ранее портал Gazette Haiti сообщил, что более тысячи человек приняли участие в протестах в столице Гаити Порт-о-Пренсе в начале августа, требуя защиты от бандитских группировок. Протестующие прошли по центральным районам столицы, прежде чем продолжить акцию рядом с резиденцией премьера Гаити. В ходе акции манифестанты несли плакаты с антиправительственными лозунгами, сожгли ряд автомобилей, а также забросали несколько зданий камнями. Газета уточнила, что акция протеста была вызвана недавним убийством в столице полицейского в ходе перестрелки с бандитскими группировками. Кроме того, издание сообщает, что в городском районе Саванн-Писташ на протяжении нескольких дней происходят ежедневные столкновения вооруженных банд с силами национальной полиции. Согласно последнему отчету ООН, с января по март более 1,6 тысячи человек в Гаити были убиты, ранены или похищены. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ от 7 августа, за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано почти 300 подтвержденных случаев похищений женщин и детей. Этот показатель почти соответствует итоговым цифрам за 2022 год и почти в три раза больше, чем в 2021 году.

https://ria.ru/20221030/gaiti-1827957319.html

https://ria.ru/20221021/gaiti-1825750451.html

гаити

кения

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гаити, кения, сша, антониу гутерреш, линда томас-гринфилд, жовенель моиз, оон, юнисеф