https://ria.ru/20230816/gaiti-1890398780.html
Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ
Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ - РИА Новости, 16.08.2023
Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:11
2023-08-16T14:11
2023-08-16T14:11
в мире
гаити
кения
сша
антониу гутерреш
линда томас-гринфилд
жовенель моиз
оон
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо генсека в Совбез ООН. "Урегулирование ситуации с безопасностью в Гаити требует ряда принудительных мер со стороны правоохранительных органов, включая активное применение силы полицейскими в ходе операций против сильно вооруженных бандитских группировок", - цитирует агентство письмо Гутерреша. Для решения проблемы безопасности в Гаити, по мнению генсека ООН, необходимо, чтобы международное сообщество направило в страну "полицейский спецназ и подразделения военной поддержки". Отмечается, что генсек ООН приветствовал предложение Кении возглавить международные силы в Гаити, а также новые обещания о поддержке со стороны Багамских островов и Ямайки. "Он (генсек ООН - ред.) призвал больше стран, особенно из Америки, внести свой вклад и "развивать этот новый импульс", - передает агентство. Кроме того, в письме Гутерреш отметил, что нынешняя ситуация в Гаити не располагает к ведению миротворческой деятельности в стране со стороны ООН. По данным Ассошиэйтед Пресс, 1 августа американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США представят в Совбезе ООН резолюцию, разрешающую Кении возглавить многонациональные полицейские силы для борьбы с группировками, и предоставит тысячу офицеров. При этом точные даты отправки контингента названы не были. В октябре 2022 года власти Гаити выступили с призывом об иностранной военной помощи для решения проблем, связанных с топливом и вспышкой холеры в стране. А посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью газете Guardian призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды. Гаити переживает хронический социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. Ранее портал Gazette Haiti сообщил, что более тысячи человек приняли участие в протестах в столице Гаити Порт-о-Пренсе в начале августа, требуя защиты от бандитских группировок. Протестующие прошли по центральным районам столицы, прежде чем продолжить акцию рядом с резиденцией премьера Гаити. В ходе акции манифестанты несли плакаты с антиправительственными лозунгами, сожгли ряд автомобилей, а также забросали несколько зданий камнями. Газета уточнила, что акция протеста была вызвана недавним убийством в столице полицейского в ходе перестрелки с бандитскими группировками. Кроме того, издание сообщает, что в городском районе Саванн-Писташ на протяжении нескольких дней происходят ежедневные столкновения вооруженных банд с силами национальной полиции. Согласно последнему отчету ООН, с января по март более 1,6 тысячи человек в Гаити были убиты, ранены или похищены. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ от 7 августа, за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано почти 300 подтвержденных случаев похищений женщин и детей. Этот показатель почти соответствует итоговым цифрам за 2022 год и почти в три раза больше, чем в 2021 году.
https://ria.ru/20221030/gaiti-1827957319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаити, кения, сша, антониу гутерреш, линда томас-гринфилд, жовенель моиз, оон, юнисеф
В мире, Гаити, Кения, США, Антониу Гутерреш, Линда Томас-Гринфилд, Жовенель Моиз, ООН, ЮНИСЕФ
Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ
Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ для борьбы с группировками
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на письмо генсека в Совбез ООН.
"Урегулирование ситуации с безопасностью в Гаити требует ряда принудительных мер со стороны правоохранительных органов, включая активное применение силы полицейскими в ходе операций против сильно вооруженных бандитских группировок", - цитирует агентство письмо Гутерреша.
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Для решения проблемы безопасности в Гаити, по мнению генсека ООН, необходимо, чтобы международное сообщество направило в страну "полицейский спецназ и подразделения военной поддержки".
Отмечается, что генсек ООН приветствовал предложение Кении
возглавить международные силы в Гаити, а также новые обещания о поддержке со стороны Багамских островов
и Ямайки
.
"Он (генсек ООН - ред.) призвал больше стран, особенно из Америки
, внести свой вклад и "развивать этот новый импульс", - передает агентство.
Кроме того, в письме Гутерреш отметил, что нынешняя ситуация в Гаити не располагает к ведению миротворческой деятельности в стране со стороны ООН.
По данным Ассошиэйтед Пресс, 1 августа американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд
заявила, что США
представят в Совбезе ООН резолюцию, разрешающую Кении возглавить многонациональные полицейские силы для борьбы с группировками, и предоставит тысячу офицеров. При этом точные даты отправки контингента названы не были.
В октябре 2022 года власти Гаити выступили с призывом об иностранной военной помощи для решения проблем, связанных с топливом и вспышкой холеры в стране. А посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью газете Guardian призвал международное сообщество ускорить обсуждение введения войск в его страну, власть в которой могут захватить банды.
Гаити переживает хронический социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза
летом 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Ранее портал Gazette Haiti сообщил, что более тысячи человек приняли участие в протестах в столице Гаити Порт-о-Пренсе в начале августа, требуя защиты от бандитских группировок. Протестующие прошли по центральным районам столицы, прежде чем продолжить акцию рядом с резиденцией премьера Гаити. В ходе акции манифестанты несли плакаты с антиправительственными лозунгами, сожгли ряд автомобилей, а также забросали несколько зданий камнями.
Газета уточнила, что акция протеста была вызвана недавним убийством в столице полицейского в ходе перестрелки с бандитскими группировками. Кроме того, издание сообщает, что в городском районе Саванн-Писташ на протяжении нескольких дней происходят ежедневные столкновения вооруженных банд с силами национальной полиции.
Согласно последнему отчету ООН, с января по март более 1,6 тысячи человек в Гаити были убиты, ранены или похищены. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ
от 7 августа, за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано почти 300 подтвержденных случаев похищений женщин и детей. Этот показатель почти соответствует итоговым цифрам за 2022 год и почти в три раза больше, чем в 2021 году.
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