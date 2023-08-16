https://ria.ru/20230816/g20-1890508329.html
В Киеве заявили, что добиваются приглашения на саммит G20
В Киеве заявили, что добиваются приглашения на саммит G20 - РИА Новости, 16.08.2023
В Киеве заявили, что добиваются приглашения на саммит G20
Киев работает над получением приглашения на саммит "Большой двадцатки" в Индии, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, его слова... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:28
2023-08-16T22:28
2023-08-16T23:06
в мире
индия
киев
украина
субраманиам джайшанкар
владимир зеленский
большая двадцатка
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киев работает над получением приглашения на саммит "Большой двадцатки" в Индии, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, его слова приводит издание "Европейская правда"."Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных — и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы получить приглашение на саммит", — сказал он.По словам Точицкого, украинские власти хотят поучаствовать в мероприятии ввиду того, что там будут обсуждать экономические проблемы. Ранее сегодня глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, почему Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20. Он подчеркнул, что на встрече будут обсуждать проблемы мирового экономического роста. Джайшанкар отметил, что предстоящая встреча — не Совбез ООН, а "Большая двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Она будет председательствовать один год — с 1 декабря 2022-го по 30 ноября 2023-го. Ожидается, что в этот период Индия проведет более 200 встреч "Группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html
https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890453317.html
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РИА Новости
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в мире, индия, киев, украина, субраманиам джайшанкар, владимир зеленский, большая двадцатка
В мире, Индия, Киев, Украина, Субраманиам Джайшанкар, Владимир Зеленский, Большая двадцатка
В Киеве заявили, что добиваются приглашения на саммит G20
Замглавы МИД Украины: Киев хочет попасть на саммит G20 и добивается приглашения