https://ria.ru/20230816/frt-1890376523.html

Хуснуллин отметил хорошие результаты работы ФРТ в новых регионах

Хуснуллин отметил хорошие результаты работы ФРТ в новых регионах - РИА Новости, 16.08.2023

Хуснуллин отметил хорошие результаты работы ФРТ в новых регионах

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ), на котором были подведены итоги работы фонда за семь... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:38

2023-08-16T12:38

2023-08-16T12:38

россия

марат хуснуллин

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ), на котором были подведены итоги работы фонда за семь месяцев 2023 года. "Хочу отметить хорошие результаты деятельности фонда в новых регионах. ФРТ ведет большую работу в очень непростых условиях, за что хочу выразить благодарность коллективу. Во время моей последней поездки коллеги из ЛНР и ДНР очень позитивно отзывались о работе фонда, отметив, что все вопросы решаются оперативно", - цитирует Хуснуллина пресс-служба ФРТ. По словам генерального директора фонда Ильшата Шагиахметова, сейчас ФРТ активно занимается подготовкой инфраструктуры новых регионов к отопительному сезону. "В прошлом году фонд участвовал в восстановлении 1646 объектов коммунальной инфраструктуры в Мариуполе, Волновахе, Северодонецкой агломерации и Энергодаре. В этом году они должны зайти в новый отопительный сезон самостоятельно с полностью восстановленной инфраструктурой. Поэтому 2558 объектов к новому сезону мы должны будем подключить", - пояснил он. В сообщении также напоминается, что ФРТ совместно с Минстроем разработал программу комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых субъектах РФ. Согласно этому документу, до 2025 года планируется восстановить и модернизировать почти 1,4 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры, также заменить и отремонтировать 755,7 километра сетей, провести капитальный ремонт 693 многоквартирных домов и благоустроить 48 территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Еще одно направление ФРТ - восстановление прав пострадавших от действий застройщиков граждан. За семь месяцев текущего года помощь оказали более 21 тысячи граждан, а до конца первого квартала 2024 года силами ФРТ и субъектов РФ планируется восстановить права 76 тысяч дольщиков. Кроме того, на заседании были обсуждены программы, оператором которых является ФРТ. Так, по программе модернизации ЖКХ с участием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), стартовавшей в 2022 году, на сегодня введено в эксплуатацию 93 объекта. В сообщении фонда добавляется, что по программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) с 2021 года по июль 2023 года субъектам РФ направлено 388,6 миллиарда рублей. В текущем году также выделены 190 миллиардов рублей по линии специальных казначейских кредитов (СКК). По словам Шагиахметова, почти по всему объему средств СКК проекты одобрены, в настоящее время идет подписание соглашений с субъектами, после чего средства будут направлены в регионы. "ФРТ очень активно развивается. Задач у него становится все больше, и в целом, на мой взгляд, работа фонда идет неплохо", - подытожил Хуснуллин.

https://ria.ru/20230719/khusnullin-1885041398.html

https://realty.ria.ru/20230811/dolschiki-1889547733.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, марат хуснуллин, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)