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В центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины
В центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины - РИА Новости, 16.08.2023
В центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины
В фонтане “Каменный цветок” в центре Екатеринбурга утонул мужчина, сообщил портал E1.RU. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:20
2023-08-16T12:20
2023-08-16T14:49
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В фонтане “Каменный цветок” в центре Екатеринбурга утонул мужчина, сообщил портал E1.RU.“Недалеко от Плотинки в фонтане нашли тело молодого человека. Когда я проходила, уже была скорая и мешок с трупом”, – рассказала изданию очевидица.По ее словам, произошел несчастный случай, а рядом с место происшествия обнаружили велосипед и личные вещи парня.Следственный комитет Свердловской области подтвердил информацию об инциденте.По данным следствия, телесных повреждений у молодого человека не обнаружено, его смерть не носит криминальный характер.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
В центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины
Тело молодого мужчины обнаружили в фонтане "Каменный цветок" в Екатеринбурге