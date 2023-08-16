https://ria.ru/20230816/fontan-1890373013.html

В центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины

В центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины - РИА Новости, 16.08.2023

В центре Екатеринбурга обнаружили тело молодого мужчины

В фонтане “Каменный цветок” в центре Екатеринбурга утонул мужчина, сообщил портал E1.RU. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:20

2023-08-16T12:20

2023-08-16T14:49

происшествия

екатеринбург

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_9f0d1e4988a3d16e4acc252845cc31f7.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В фонтане “Каменный цветок” в центре Екатеринбурга утонул мужчина, сообщил портал E1.RU.“Недалеко от Плотинки в фонтане нашли тело молодого человека. Когда я проходила, уже была скорая и мешок с трупом”, – рассказала изданию очевидица.По ее словам, произошел несчастный случай, а рядом с место происшествия обнаружили велосипед и личные вещи парня.Следственный комитет Свердловской области подтвердил информацию об инциденте.По данным следствия, телесных повреждений у молодого человека не обнаружено, его смерть не носит криминальный характер.

https://ria.ru/20230808/delo-1888853468.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область