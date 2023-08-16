В ВВС Украины признали, что не получат F-16 в этом году
В ВВС Украины признали, что не получат истребители F-16 в этом году
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил в среду, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространство, по его словам, на этот самолет были "большие надежды".
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"Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой, На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых (атак - ред.) России". - сказал Игнат в эфире телемарафона.
Он добавил, что украинские летчики в ближайшее время будут проходить обучение, поскольку "вопрос сдвинулся с места". При этом Игнат подчеркнул, что нужно усиливать средства защиты от атак БПЛА, кроме того, по его мнению, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.
Как заявлял ранее глава минобороны Украины Алексей Резников, украинская армия нуждается в самолетах, которые смогут стать элементом противовоздушной обороны, и при необходимости будут наносить удары по наземным целям, наиболее приоритетный вариант - истребитель F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.