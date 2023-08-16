https://ria.ru/20230816/dzhango-1890396119.html

"Пустой череп": Джанго ответил на резкие слова Приходько в адрес россиян

"Пустой череп": Джанго ответил на резкие слова Приходько в адрес россиян - РИА Новости, 16.08.2023

"Пустой череп": Джанго ответил на резкие слова Приходько в адрес россиян

Музыкант и композитор Джанго (Алексей Поддубный) прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" резкие слова украинской певицы Анастасии Приходько, которая... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:19

2023-08-16T15:19

2023-08-16T15:19

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Музыкант и композитор Джанго (Алексей Поддубный) прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" резкие слова украинской певицы Анастасии Приходько, которая заявила, что отказывается выступать перед русскими. "Наукой установлено, что у певца в идеале должен быть совершенно пустой череп, чтобы звук резонировал лучше. Настя Приходько подтвердила это еще раз. Мы так одичали, что нас интересуют какие-то певички и их мнения? Мне усилий не нужно, чтобы ее забыть", – отметил Джанго.Артист также вспомнил совместное выступление с артисткой на "Фабрике звезд 7". На проекте Джанго и Приходько исполнили песню "Холодная весна", и, по словам композитора, это один из самых "мрачных" моментов его биографии. "Был такой мрачный период моей биографии. Мы с ней вышли, она пела под фонограмму. Она орала мою песню как недорезанная. У нее там голос еще съехал. Я подумал: "И при чем здесь моя песня?". Репетиций не было никаких", – рассказал Поддубный. Ранее Приходько, которая поддерживает Украину, в интервью журналистке Алине Доротюк заявила, что "никогда не будет выступать перед русскими". Сама же артистка получила известность в нашей стране благодаря участию в "Фабрике звезд 7", где стала первой, а также Евровидении-2009. На международном песенном конкурсе Приходько представила Россию с композицией "Мамо" и заняла 11-е место.

https://ria.ru/20230804/kubikov-1888234128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, анастасия приходько, россия, украина