"Пустой череп": Джанго ответил на резкие слова Приходько в адрес россиян
Певец Джанго ответил на слова Приходько, отказавшейся выступать перед русскими
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Музыкант и композитор Джанго (Алексей Поддубный) прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" резкие слова украинской певицы Анастасии Приходько, которая заявила, что отказывается выступать перед русскими.
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"Наукой установлено, что у певца в идеале должен быть совершенно пустой череп, чтобы звук резонировал лучше. Настя Приходько подтвердила это еще раз. Мы так одичали, что нас интересуют какие-то певички и их мнения? Мне усилий не нужно, чтобы ее забыть", – отметил Джанго.
Певец Джанго (Алексей Поддубный)
Артист также вспомнил совместное выступление с артисткой на "Фабрике звезд 7". На проекте Джанго и Приходько исполнили песню "Холодная весна", и, по словам композитора, это один из самых "мрачных" моментов его биографии.
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"Был такой мрачный период моей биографии. Мы с ней вышли, она пела под фонограмму. Она орала мою песню как недорезанная. У нее там голос еще съехал. Я подумал: "И при чем здесь моя песня?". Репетиций не было никаких", – рассказал Поддубный.
Ранее Приходько, которая поддерживает Украину, в интервью журналистке Алине Доротюк заявила, что "никогда не будет выступать перед русскими".
Сама же артистка получила известность в нашей стране благодаря участию в "Фабрике звезд 7", где стала первой, а также Евровидении-2009. На международном песенном конкурсе Приходько представила Россию с композицией "Мамо" и заняла 11-е место.