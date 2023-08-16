https://ria.ru/20230816/duracell-1890480099.html

Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell

Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell - РИА Новости, 16.08.2023

Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell

Батарейки Opticell являются отечественным проектом и не имеют отношения к американской компании Duracell, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:01

2023-08-16T19:01

2023-08-16T19:01

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Батарейки Opticell являются отечественным проектом и не имеют отношения к американской компании Duracell, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на отраслевое сообщество. "Отраслевое сообщество сообщило, что Opticell является российским проектом и никакого отношения к Duracell Inc. не имеет", - заверили в министерстве, комментируя информацию о том, производитель батареек Duracell вернется в Россию в сентябре, и этот бренд сменит название на Opticell, а вместо розового зайца на упаковках будет рыжий медвежонок. Бренд батарей Duracell был в июле вновь добавлен в перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию по параллельному импорту. В Минпромторге также напомнили, что в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект по созданию производства щелочных батареек в стране. "Проектом предполагается запуск двух линий по производству алкалиновых (щелочных) элементов питания в 2024 году: типоразмера "АА" (LR6) и типоразмера "ААА" (LR03)... Производственные мощности позволят выпускать более 250 миллионов штук в год. Проект планирует реализовать "АБ-Бэттэрис" в Краснодарском крае", - подчеркнули в ведомстве. В августе прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе.

https://ria.ru/20230731/import-1887459668.html

https://ria.ru/20230809/nauka-1888870216.html

россия

краснодарский край

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россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)