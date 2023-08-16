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Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell - РИА Новости, 16.08.2023
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19:01 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/duracell-1890480099.html
Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell
Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell - РИА Новости, 16.08.2023
Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell
Батарейки Opticell являются отечественным проектом и не имеют отношения к американской компании Duracell, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:01
2023-08-16T19:01
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Батарейки Opticell являются отечественным проектом и не имеют отношения к американской компании Duracell, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на отраслевое сообщество. "Отраслевое сообщество сообщило, что Opticell является российским проектом и никакого отношения к Duracell Inc. не имеет", - заверили в министерстве, комментируя информацию о том, производитель батареек Duracell вернется в Россию в сентябре, и этот бренд сменит название на Opticell, а вместо розового зайца на упаковках будет рыжий медвежонок. Бренд батарей Duracell был в июле вновь добавлен в перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию по параллельному импорту. В Минпромторге также напомнили, что в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект по созданию производства щелочных батареек в стране. "Проектом предполагается запуск двух линий по производству алкалиновых (щелочных) элементов питания в 2024 году: типоразмера "АА" (LR6) и типоразмера "ААА" (LR03)... Производственные мощности позволят выпускать более 250 миллионов штук в год. Проект планирует реализовать "АБ-Бэттэрис" в Краснодарском крае", - подчеркнули в ведомстве. В августе прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе.
https://ria.ru/20230731/import-1887459668.html
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россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг опроверг связь проекта Opticell с батарейками Duracell

Минпромторг: батарейки Opticell не имеют отношения к компании Duracell

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкБатарейки "Duracell"
Батарейки Duracell - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Батарейки "Duracell" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Батарейки Opticell являются отечественным проектом и не имеют отношения к американской компании Duracell, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на отраслевое сообщество.
"Отраслевое сообщество сообщило, что Opticell является российским проектом и никакого отношения к Duracell Inc. не имеет", - заверили в министерстве, комментируя информацию о том, производитель батареек Duracell вернется в Россию в сентябре, и этот бренд сменит название на Opticell, а вместо розового зайца на упаковках будет рыжий медвежонок.
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Россия расширила список товаров для параллельного импорта
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Бренд батарей Duracell был в июле вновь добавлен в перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию по параллельному импорту.
В Минпромторге также напомнили, что в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект по созданию производства щелочных батареек в стране. "Проектом предполагается запуск двух линий по производству алкалиновых (щелочных) элементов питания в 2024 году: типоразмера "АА" (LR6) и типоразмера "ААА" (LR03)... Производственные мощности позволят выпускать более 250 миллионов штук в год. Проект планирует реализовать "АБ-Бэттэрис" в Краснодарском крае", - подчеркнули в ведомстве.
В августе прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе.
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РоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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