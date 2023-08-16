https://ria.ru/20230816/dtp-1890513135.html

В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет

В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет - РИА Новости, 16.08.2023

В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет

ДТП с участием машины скорой помощи, перевозившей в медицинское учреждение тяжелобольного произошло в Сочи, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T23:57

2023-08-16T23:57

2023-08-16T23:57

происшествия

сочи

россия

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СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. ДТП с участием машины скорой помощи, перевозившей в медицинское учреждение тяжелобольного произошло в Сочи, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе городского УВД. Предварительно установлено, что бригада скорой везла в больницу человека с тяжёлой травмой. Во время поездки в поселке Вардане Лазаревского района Сочи, женщина, игнорируя сигналы светофора, стала переходить дорогу. Водитель скорой, увидев ее, пытаясь избежать столкновения вывернул руль, однако потерял управление, в результате автомобиль опрокинулся в кювет. "Женщина-пешеход с травмами была доставлена в больницу. Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП", - пояснили в полиции.

https://ria.ru/20230808/dtp-1888952632.html

сочи

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия