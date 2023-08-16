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В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет - РИА Новости, 16.08.2023
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23:57 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/dtp-1890513135.html
В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет
В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет - РИА Новости, 16.08.2023
В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет
ДТП с участием машины скорой помощи, перевозившей в медицинское учреждение тяжелобольного произошло в Сочи, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:57
2023-08-16T23:57
происшествия
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россия
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СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. ДТП с участием машины скорой помощи, перевозившей в медицинское учреждение тяжелобольного произошло в Сочи, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе городского УВД. Предварительно установлено, что бригада скорой везла в больницу человека с тяжёлой травмой. Во время поездки в поселке Вардане Лазаревского района Сочи, женщина, игнорируя сигналы светофора, стала переходить дорогу. Водитель скорой, увидев ее, пытаясь избежать столкновения вывернул руль, однако потерял управление, в результате автомобиль опрокинулся в кювет. "Женщина-пешеход с травмами была доставлена в больницу. Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП", - пояснили в полиции.
https://ria.ru/20230808/dtp-1888952632.html
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происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи скорая сбила пешехода и опрокинулась в кювет

В Сочи скорая с тяжелобольным пациентом сбила пешехода и опрокинулась в кювет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. ДТП с участием машины скорой помощи, перевозившей в медицинское учреждение тяжелобольного произошло в Сочи, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Предварительно установлено, что бригада скорой везла в больницу человека с тяжёлой травмой. Во время поездки в поселке Вардане Лазаревского района Сочи, женщина, игнорируя сигналы светофора, стала переходить дорогу. Водитель скорой, увидев ее, пытаясь избежать столкновения вывернул руль, однако потерял управление, в результате автомобиль опрокинулся в кювет.
«
"Женщина-пешеход с травмами была доставлена в больницу. Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП", - пояснили в полиции.
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