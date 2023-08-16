https://ria.ru/20230816/drony-1890407237.html

Эксперт: дроны, атаковавшие Крымский мост, имеют иностранные комплектующие

Эксперт: дроны, атаковавшие Крымский мост, имеют иностранные комплектующие - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперт: дроны, атаковавшие Крымский мост, имеют иностранные комплектующие

Морские дроны, атаковавшие Крымский мост, состоят из иностранных комплектующих, заявление об их украинском происхождении является выдумкой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:37

2023-08-16T14:37

2023-08-16T14:38

в мире

севастополь

сергей горбачев

служба безопасности украины

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украина

институт стран снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Морские дроны, атаковавшие Крымский мост, состоят из иностранных комплектующих, заявление об их украинском происхождении является выдумкой, заявил РИА Новости исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Ранее глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу CNN видео нападения. Он назвал морские беспилотники "уникальным изобретением" СБУ. "Всякого рода утверждения, что дроны сделаны в гараже на коленке и имеют исключительно украинское происхождение, - все это не просто выдача желаемого за действительное, а выдумки. Допускаю, что дроны могли быть собраны на территории Украины, но однозначно комплектующие привозные и имеют зарубежное происхождение", - сказал Горбачев. Кроме того, по его мнению, все, что связано с вопросами наведения дронов на цель, боевого управления и обеспечения, проводится однозначно с использованием иностранных сил, средств и специалистов. "Я предполагаю, что это американцы и, однозначно, англичане", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20230816/most-1890382723.html

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в мире, севастополь, сергей горбачев, служба безопасности украины, технологии, киев, украина, институт стран снг