https://ria.ru/20230816/drony-1890359711.html

“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев

“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев - РИА Новости, 16.08.2023

“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев

Российская армия успешно применяет FPV-дроны, с которыми не могут справиться ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:29

2023-08-16T11:29

2023-08-16T11:29

технологии

украина

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российская армия успешно применяет FPV-дроны, с которыми не могут справиться ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.“Особенно важный феномен – это уникальные FPV-дроны, применяемые русскими. Оператор получает видеотрансляцию в режиме реального времени на дисплейные очки и управляет дроном. Он будто и есть сам беспилотник”, – восхитился он.Ваннер привел пример использования этой технологии, когда казаки эскадрильи "Ладога" бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса пришли на помощь группе российских разведчиков, которая оказалась заблокированной в районе Антоновского моста, и выпустили FPV-дроны.Корреспондент также отметил, что не только FPV-дроны, но и БПЛА “Ланцеты” представляют большую опасность для армии Украины.FPV-дрон - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.

https://ria.ru/20230816/giperzvuk-1890346704.html

https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html

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технологии, украина, вооруженные силы украины, welt