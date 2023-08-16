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“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев - РИА Новости, 16.08.2023
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11:29 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/drony-1890359711.html
“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев
“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев - РИА Новости, 16.08.2023
“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев
Российская армия успешно применяет FPV-дроны, с которыми не могут справиться ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:29
2023-08-16T11:29
технологии
украина
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российская армия успешно применяет FPV-дроны, с которыми не могут справиться ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.“Особенно важный феномен – это уникальные FPV-дроны, применяемые русскими. Оператор получает видеотрансляцию в режиме реального времени на дисплейные очки и управляет дроном. Он будто и есть сам беспилотник”, – восхитился он.Ваннер привел пример использования этой технологии, когда казаки эскадрильи "Ладога" бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса пришли на помощь группе российских разведчиков, которая оказалась заблокированной в районе Антоновского моста, и выпустили FPV-дроны.Корреспондент также отметил, что не только FPV-дроны, но и БПЛА “Ланцеты” представляют большую опасность для армии Украины.FPV-дрон - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.
https://ria.ru/20230816/giperzvuk-1890346704.html
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технологии, украина, вооруженные силы украины, welt
Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Welt
“Это уникально”: феноменальное российское оружие восхитило немцев

Welt: Россия применяет уникальные дроны в зоне спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российская армия успешно применяет FPV-дроны, с которыми не могут справиться ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
“Особенно важный феномен – это уникальные FPV-дроны, применяемые русскими. Оператор получает видеотрансляцию в режиме реального времени на дисплейные очки и управляет дроном. Он будто и есть сам беспилотник”, – восхитился он.
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Ваннер привел пример использования этой технологии, когда казаки эскадрильи "Ладога" бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса пришли на помощь группе российских разведчиков, которая оказалась заблокированной в районе Антоновского моста, и выпустили FPV-дроны.
Корреспондент также отметил, что не только FPV-дроны, но и БПЛА “Ланцеты” представляют большую опасность для армии Украины.
FPV-дрон - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.
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