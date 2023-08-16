https://ria.ru/20230816/drony-1890351894.html

Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе

Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе

Минобороны опубликовало кадры операций по уничтожению украинского танка и позиций ВСУ дронами-камикадзе. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:42

2023-08-16T10:42

2023-08-16T12:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры операций по уничтожению украинского танка и позиций ВСУ дронами-камикадзе. На первом видео показано приближение аппарата к окопам украинских войск, снятое с самого дрона, а затем от третьего лица видно прямое попадание.На втором видео так же, с разных ракурсов, показано уничтожение украинского танка. Как уточнили в военном ведомстве, это произошло на Запорожском направлении. FPV-дрон — разновидность беспилотников преимущественно коптерного, но также и самолетного типов, управляемых оператором дистанционно, при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.

https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка и позиций ВСУ с помощью дронов-камикадзе Минобороны России показало видео уничтожения танка и позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе. 2023-08-16T10:42 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, технологии, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр