https://ria.ru/20230816/drony-1890351894.html
Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе
Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе
Минобороны опубликовало кадры операций по уничтожению украинского танка и позиций ВСУ дронами-камикадзе. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:42
2023-08-16T10:42
2023-08-16T12:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры операций по уничтожению украинского танка и позиций ВСУ дронами-камикадзе. На первом видео показано приближение аппарата к окопам украинских войск, снятое с самого дрона, а затем от третьего лица видно прямое попадание.На втором видео так же, с разных ракурсов, показано уничтожение украинского танка. Как уточнили в военном ведомстве, это произошло на Запорожском направлении. FPV-дрон — разновидность беспилотников преимущественно коптерного, но также и самолетного типов, управляемых оператором дистанционно, при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.
https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение танка и позиций ВСУ с помощью дронов-камикадзе
Минобороны России показало видео уничтожения танка и позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе.
2023-08-16T10:42
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, технологии, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе
Минобороны опубликовало видео, как дроны-камикадзе уничтожают танк и окоп ВСУ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры операций по уничтожению украинского танка и позиций ВСУ дронами-камикадзе.
На первом видео показано приближение аппарата к окопам украинских войск, снятое с самого дрона, а затем от третьего лица видно прямое попадание.
На втором видео так же, с разных ракурсов, показано уничтожение украинского танка. Как уточнили в военном ведомстве, это произошло на Запорожском направлении.
FPV-дрон — разновидность беспилотников преимущественно коптерного, но также и самолетного типов, управляемых оператором дистанционно, при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.
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