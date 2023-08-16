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МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность - РИА Новости, 16.08.2023
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11:52 16.08.2023 (обновлено: 11:57 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/dostup-1890365170.html
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность - РИА Новости, 16.08.2023
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность
Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон “Об оперативно-разыскной деятельности”, чтобы расширить доступ к информации при... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:52
2023-08-16T11:57
россия
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон “Об оперативно-разыскной деятельности”, чтобы расширить доступ к информации при расследованиях.Ведомство предлагает дать силовикам полномочия исследовать "информацию в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет".В пояснительной записке к документу МВД отметило, что изменения нацелены на улучшение раскрываемости преступлений.Кроме того, ведомство обратило внимание на участившиеся случаи мошенничества, например, с использованием банковских карт.
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россия
Россия
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность

МВД хочет получить доступ к электронным устройствам россиян без суда

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон “Об оперативно-разыскной деятельности”, чтобы расширить доступ к информации при расследованиях.
Ведомство предлагает дать силовикам полномочия исследовать "информацию в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет".
В пояснительной записке к документу МВД отметило, что изменения нацелены на улучшение раскрываемости преступлений.
Кроме того, ведомство обратило внимание на участившиеся случаи мошенничества, например, с использованием банковских карт.
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