https://ria.ru/20230816/dostup-1890365170.html

МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность

МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность - РИА Новости, 16.08.2023

МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность

Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон “Об оперативно-разыскной деятельности”, чтобы расширить доступ к информации при... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:52

2023-08-16T11:52

2023-08-16T11:57

россия

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон “Об оперативно-разыскной деятельности”, чтобы расширить доступ к информации при расследованиях.Ведомство предлагает дать силовикам полномочия исследовать "информацию в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет".В пояснительной записке к документу МВД отметило, что изменения нацелены на улучшение раскрываемости преступлений.Кроме того, ведомство обратило внимание на участившиеся случаи мошенничества, например, с использованием банковских карт.

https://ria.ru/20230815/moshenniki-1890097191.html

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