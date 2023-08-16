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МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность - РИА Новости, 16.08.2023
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность
Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон “Об оперативно-разыскной деятельности”, чтобы расширить доступ к информации при... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:52
2023-08-16T11:52
2023-08-16T11:57
россия
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон “Об оперативно-разыскной деятельности”, чтобы расширить доступ к информации при расследованиях.Ведомство предлагает дать силовикам полномочия исследовать "информацию в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет".В пояснительной записке к документу МВД отметило, что изменения нацелены на улучшение раскрываемости преступлений.Кроме того, ведомство обратило внимание на участившиеся случаи мошенничества, например, с использованием банковских карт.
https://ria.ru/20230815/moshenniki-1890097191.html
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россия
МВД предложило расширить оперативно-разыскную деятельность
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