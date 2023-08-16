https://ria.ru/20230816/donetsk-1890416332.html
Источник назвал причину взрыва грузовика в Донецке
Источник назвал причину взрыва грузовика в Донецке - РИА Новости, 16.08.2023
Источник назвал причину взрыва грузовика в Донецке
Мина ПФМ-1 "Лепесток", на которой во вторник вечером подорвался гражданский грузовик в центре Донецка, оказалась на проезжей части не в результате... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:12
2023-08-16T15:12
2023-08-16T15:12
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мина ПФМ-1 "Лепесток", на которой во вторник вечером подорвался гражданский грузовик в центре Донецка, оказалась на проезжей части не в результате дистанционного разброса артиллерией ВСУ, рассказал РИА Новости источник в одной из экстренных служб города. "Инцидент произошел вечером [15 августа]. В Ворошиловском районе разброса мин не было. Вероятнее всего, мину просто кто-то выкинул", - пояснил собеседник. Собеседник агентства отметил, что в центральных районах города дистанционное минирование улиц "Лепестками" фиксируется реже, чем на окраинах города. В Ворошиловском районе Донецка сообщений о минировании не было уже несколько месяцев. Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что в результате наезда на мину на улице Федора Зайцева был поврежден грузовой автомобиль.
https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html
https://ria.ru/20230728/miny-1886839211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник назвал причину взрыва грузовика в Донецке
Мину "Лепесток", на которой подорвался грузовик в Донецке, кто-то просто выкинул
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мина ПФМ-1 "Лепесток", на которой во вторник вечером подорвался гражданский грузовик в центре Донецка, оказалась на проезжей части не в результате дистанционного разброса артиллерией ВСУ, рассказал РИА Новости источник в одной из экстренных служб города.
"Инцидент произошел вечером [15 августа]. В Ворошиловском районе разброса мин не было. Вероятнее всего, мину просто кто-то выкинул", - пояснил собеседник.
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Собеседник агентства отметил, что в центральных районах города дистанционное минирование улиц "Лепестками" фиксируется реже, чем на окраинах города. В Ворошиловском районе Донецка сообщений о минировании не было уже несколько месяцев.
Ранее глава города Алексей Кулемзин
сообщил в своем телеграм-канале, что в результате наезда на мину на улице Федора Зайцева был поврежден грузовой автомобиль.
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