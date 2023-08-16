https://ria.ru/20230816/donetsk-1890416332.html

Источник назвал причину взрыва грузовика в Донецке

Источник назвал причину взрыва грузовика в Донецке - РИА Новости, 16.08.2023

Источник назвал причину взрыва грузовика в Донецке

Мина ПФМ-1 "Лепесток", на которой во вторник вечером подорвался гражданский грузовик в центре Донецка, оказалась на проезжей части не в результате... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:12

2023-08-16T15:12

2023-08-16T15:12

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808220341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aad52d59736b3bb41ef1d80eafd43e25.jpg

ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мина ПФМ-1 "Лепесток", на которой во вторник вечером подорвался гражданский грузовик в центре Донецка, оказалась на проезжей части не в результате дистанционного разброса артиллерией ВСУ, рассказал РИА Новости источник в одной из экстренных служб города. "Инцидент произошел вечером [15 августа]. В Ворошиловском районе разброса мин не было. Вероятнее всего, мину просто кто-то выкинул", - пояснил собеседник. Собеседник агентства отметил, что в центральных районах города дистанционное минирование улиц "Лепестками" фиксируется реже, чем на окраинах города. В Ворошиловском районе Донецка сообщений о минировании не было уже несколько месяцев. Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что в результате наезда на мину на улице Федора Зайцева был поврежден грузовой автомобиль.

https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html

https://ria.ru/20230728/miny-1886839211.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия