https://ria.ru/20230816/donetsk-1890408393.html

В Донецке при обстреле погиб мирный житель

В Донецке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 16.08.2023

В Донецке при обстреле погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:42

2023-08-16T14:42

2023-08-16T14:42

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова погиб мужчина 1953 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230816/poteri-1890400467.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия