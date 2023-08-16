https://ria.ru/20230816/donetsk-1890408393.html
В Донецке при обстреле погиб мирный житель
В Донецке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 16.08.2023
В Донецке при обстреле погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:42
2023-08-16T14:42
2023-08-16T14:42
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова погиб мужчина 1953 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230816/poteri-1890400467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке при обстреле погиб мирный житель
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель