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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/donetsk-1890394385.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:56
2023-08-16T13:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Украинские войска также в 12.30 и в 13.20 обстреляли из артиллерии Никитовский район Горловки и поселок Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский район - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/obstrel-1890389311.html
https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты в Донецке
Фрагмент ракеты в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент ракеты в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Украинские войска также в 12.30 и в 13.20 обстреляли из артиллерии Никитовский район Горловки и поселок Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский район - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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