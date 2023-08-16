https://ria.ru/20230816/donetsk-1890394385.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 16.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:56

2023-08-16T13:56

2023-08-16T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Украинские войска также в 12.30 и в 13.20 обстреляли из артиллерии Никитовский район Горловки и поселок Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский район - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230816/obstrel-1890389311.html

https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк