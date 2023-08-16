ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Фрагмент ракеты в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский район - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.