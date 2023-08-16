https://ria.ru/20230816/dollar-1890453642.html
Курс доллара опустился ниже 95 рублей
Курс доллара опустился ниже 95 рублей - РИА Новости, 16.08.2023
Курс доллара опустился ниже 95 рублей
Рубль усилил рост: курс доллара опустился ниже 95 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:34
2023-08-16T17:34
2023-08-16T18:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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доллар
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рубль усилил рост: курс доллара опустился ниже 95 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 17:45 мск падала на 2,42 рубля, до 94,67 рубля, юаня — на 33 копейки, до 12,92 рубля, евро — на 2,71 рубля, до 103,31 рубля.Минутами ранее европейская валюта опускалась до 102,95 рубля — минимума с 3 августа.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире валют и лидирует по волатильности. С начала года доллар подорожал на 38 процентов, евро — на 42 процента. В понедельник, 14 августа, американская и европейская валюты обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 101 и 111 рублей соответственно.На этом фоне накануне совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Этот показатель стал максимальным с мая 2022 года. После решения регулятора курс рубля стал укрепляться.Также ЦБ для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
https://ria.ru/20230814/dollar-1889925677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Доллар
Курс доллара опустился ниже 95 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рубль усилил рост: курс доллара опустился ниже 95 рублей, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 17:45 мск падала на 2,42 рубля, до 94,67 рубля, юаня — на 33 копейки, до 12,92 рубля, евро — на 2,71 рубля, до 103,31 рубля.
Минутами ранее европейская валюта опускалась до 102,95 рубля — минимума с 3 августа.
Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире валют и лидирует по волатильности. С начала года доллар подорожал на 38 процентов, евро — на 42 процента. В понедельник, 14 августа, американская и европейская валюты обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 101 и 111 рублей соответственно.
На этом фоне накануне совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Этот показатель стал максимальным с мая 2022 года. После решения регулятора курс рубля стал укрепляться.
Также ЦБ для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
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