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В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ
В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ - РИА Новости, 16.08.2023
В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ
Российские военные в течение суток поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:18
2023-08-16T14:18
2023-08-16T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ
Минобороны: ВС России поразили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ в ДНР