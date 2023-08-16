https://ria.ru/20230816/dnr-1890401711.html

В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ

В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ - РИА Новости, 16.08.2023

В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ

Российские военные в течение суток поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:18

2023-08-16T14:18

2023-08-16T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123802_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_12e0880b0edf6e5ac5aceb4ceac207be.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.

https://ria.ru/20230815/inzhenery-1890244260.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр