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В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/dnr-1890401711.html
В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ
В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ - РИА Новости, 16.08.2023
В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ
Российские военные в течение суток поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:18
2023-08-16T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР поразили пункт управления мехбригады ВСУ

Минобороны: ВС России поразили пункт управления 72-й мехбригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток поразили в ДНР пункт управления 72-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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